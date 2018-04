Zlatan Ibrahimović vjerojatno će igrati na SP u Rusiji. Tu je vijest sam napadač objavio na svom službenom Tvitter profilu i na taj način je oduševio cijelu Švedsku, ali i gotovo čitav nogometni svijet koji želi još jednom vidjeti jednog od najvećih centarfora u povijesti na najvećoj nogometnoj smotri.

Zlatan Ibrahimović / 24sata.info

Zlatan se od reprezentacije Švedske oprostio nakon blijedog nastupa na Euru u Francuskoj prije dvije godine. U međuvremenu je pokušavao vratiti staru slavu na Old Traffordu, ali tamo su ga ozljede i nerazumijevanje Josea Mourinha onemogućili da pokaže zašto je jedan od najvećih ikad.



Prije odlaska u igračku mirovinu odlučio je napraviti show u Americi i to mu je iz prvog pokušaja pošlo za rukom. U debiju za LA Galaxy osvojio je SAD, a u Los Angelesu preko noći zavladala je ''Zlatanmanija.''



No cijelo je vrijeme u zraku ostalo visjeti pitanje želi li Zlatan na SP. To se pitanje dodatno aktualiziralo nakon što su Šveđani senzacionalnu u baražu izbacili Talijane. Vidjevši da u smiraj karijere može još jednom, zadnji put u životu, zaigrati na najvećoj sceni, Ibra se počeo premišljati. Jasno, samo je njegova odluka hoće li nastupiti ili neće. Jer i najvećem laiku je jasno da je Ibra Švedska, njen zaštitni znak, više od igrača i kapetana. Žele ga suigrači, žele ga navijači. Želi ga cijela Švedska. Jer s njim i bez njega, Vikinzi nisu ista momčad. Ni izbliza.



U posljednje vrijeme davao je neobične izjave kad je morao odgovarati na to pitanje. Prije nekoliko je tjedana rekao kako je samo njegova i ničija više odluka hoće li otići u Rusiju, a prije par dana gostovao je u emisiji kod legendarnog Hriste Stoičkova.



''Zlatane, Švedska te treba'', kazao je slavni Bugarin Ibri, na što mu je ovaj u svom stilu odgovorio:



"Treba i ne treba, ovisi što želi napraviti na Svjetskom prvenstvu", odgovorio je Ibra i nasmijao sve prisutne.



Kako je početak Mundijala sve bliži, tako je i Zlatanova odluka sve jasnija. Izgleda da je Ibra odlučio i prelomio.



Na Twitteru napisao kako su šanse da igra na SP-u velike.





Možda više nije tako moćan, brz i eksplozivan kao prije nekoliko godina, ali Zlatan Ibrahimović čak i s 36 godina na leđima spada u sam svjetski vrh. Šveđanin bosanskih korijena bez ikakve sumnje jedan je od najboljih napadača u posljednjih 20 godina, a u cjelokupnoj povijesti nogometa rijetko tko je imao veću karizmu od brbljavog Ibre.



Možda u karijeri Ibrahimović i nije osvojio sve što je s obzirom na talent trebao, to može najviše zahvaliti teškom karakteru i opakoj jezičini. Na dva SP-a na kojima je igrao (2002. i 2006.) nije se baš proslavio, mnogi će zbog toga reći da nikad nije bio na potrebnoj razini kad je bilo najvažnije, ali unatoč tome njegovo nogometno nasljeđe je impresivno. Osvojio je sve lige u kojima je igrao, Zlatnih kopački ima nekoliko, a njegova najveća ostavština nogometu su predivni golovi. Svaka čast i Bergkampu i Maradoni i Marku Van Bastenu, bilo je divnih golova u povijesti nogometa, ali mnogi Zlatanovi golovi bili su remek-djela.





Da bi se uživalo u njegovim golovima, ne mora se voljeti nogomet. Dapače, prema njemu čovjek može biti totalno nezainteresiran, ali mora imati smisla za lijepo, biti esteta i znati prepoznati nešto što iskače od već viđenog. Njegovi potezi i golovi su umjetnost. Gol Bredi u dresu Ajaxa, gol Italiji na EP-u 2004., gol Francuskoj na Euru 2012., petom Olympiqueu iz Marseillea u dresu PSG-a i gol svih golova, onaj škaricama Engleskoj s 40 metara, iskonska su remek-djela. Golovi koji ruše granice između sporta, popularne kulture i visoke umjetnosti.





Ibrahimović je vodeći strijelac Švedske sa 62 gola na 116 nastupa od 2001. do 2016. godine, a kao kapetan je prevodio Šveđane od 2010. godine. Njegov gol protiv Engleske 2013. godine s 40 metara osvojio je te godine nagradu za najbolji gol.



Igrao je svaku minutu za Švedsku na Euru 2016. godine, ali je postigao tek jedan gol. Povukao se 21. lipnja 2016. godine iz reprezentacije, no navijači širom svijeta žele ga vidjeti na Mundijalu. Jer ima li veće pozornice od SP-a da se od nogometa oprosti jedan od najvećih svih vremena i čovjek koji je obilježio cijelu jednu epohu? Naravno da nema.





(Index)