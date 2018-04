Eindhoven gori! PSV je u derbiju 31. kola nizozemske Eredivisie razbio Ajax 3:0 i tri kola prije kraja s deset bodova više od amsterdamskog kluba matematički osigurao 24. naslov nizozemskog prvaka.

Foto: Getty

Krcati Philips Stadion doslovno je eksplodirao kad je Gaston Pereiro u 23. minuti nakon gužve u gostujućem šesnaestercu zakucao loptu u gol za 1:0. Stotine domaćih navijača sišlo je s tribina i dotrčalo do ograde uz teren, a razdragani igrači PSV-a su je preskočili i pohitali im u zagrljaj.



Jedva su redari smirili euforiju, a 15 minuta kasnije Luuk de Jong je glavom zabio za 2:0 i bilo je jasno da Ajax više nema šanse osvojiti naslov. Sad više nitko nije mogao obuzdati domaće navijače od kojih su neki završili i na travnjaku i koji nisu puštali svoje igrače iz brojnih "klinčeva". Do kraja susreta bilo je samo pitanje koliko će PSV još golova zabiti.



Veliku feštu u Eindhovenu nisu mogli pokvariti ni Ajaxovu navijači koji su krajem prvog poluvremena zapalili stolice na svojem dijelu tribine i bakljama gađali domaće navijače, ali je policija na vrijeme spriječila veće nerede, prenosi Index.hr.



U međuvremenu se počelo slaviti i na ulicama Eindhovena. Prepuni kafići i trgovi, slavlje i baklje, iako je do kraja bilo još 45 minuta. No, ako je nekakve šanse Ajax još imao, one su nestale u 54. minuti kad je Bergwijn zabio treći gol i veliko slavlje je moglo početi.



Ajaxovi igrači su nakon tog trenutka potpuno izgubili živce pa je Tagliaficio u 81. minuti dobio drugi žuti karton, da bi samo minutu kasnije Siem de Jong dobio izravni crveni karton nakon što je nagazio petu Ariasa pa je Ajax završio susret s devet igrača.



Tako je PSV došao do novog naslova nakon dvije godine čekanja, dok bi Ajax, ako Alkmaar ne nadoknadi pet bodova zaostatka, i četvrtu sezonu zaredom mogao završiti na drugom mjestu nizozemskog prvenstva.



PSV-ovi navijači su cijeli dan u gradu podgrijavali atmosferu, a u golemoj koloni su uz pjesmu i baklje šetali prema stadionu. Euforija je nastala kad su ljudi iz nizozemskog saveza donijeli veliki pehar na stadion koji je nakon utakmice uručen igračima Philippa Cocua kojemu je ovo treći naslov prvaka u zadnje četiri godine.





(24sata.info)