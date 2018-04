Desilo se ono što su Građani priželjkivali, a čemu se niko nije nadao.

Foto: 24sata.info

Manchester City je i matematički osigurao naslov prvaka Engleske nakon što je posljednjeplasirani West Bromwich Albion na Old Traffordu s 1:0 iznenadio Manchester United i ostavio ga na 16 bodova iza Cityja pet kola prije kraja.







Promašaji Crvenih đavola kažnjeni su u 73. minuti kada se nakon kornera u gužvi u petercu najbolje snašao Rodriguez i matirao De Geu za veliko slavlje gostiju.



U sudijskoj nadoknadi vremena Manchester United je pokušao doći barem do izjednačenja, no u tome nije uspio.





(24sata.info)