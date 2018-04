Navijači Antalyaspora nisu oprostili kamerunskom golgeteru Samuelu Eto'ou što je prešao u redove rivalskog Konyaspora pa su mu danas simbolično ”klanjali dženazu”.

Foto: 24sata.info

U 29. kolu turske Super lige u Antaliji se danas sastaju Antalyaspor i Konyaspor, a navijači domaćeg tima su pred početak meča ispred stadiona na nesvakidašnji način negodovali zbog nedavnog odlaska Eto'oa u Konyaspor.



Navijači su pred stadion donijeli i tabut sa Eto'ovom slikom i simbolično klanjali dženazu. Navijači su se pomolili za uspjeh Antalyaspora i za ispadanje Konyaspora u niži rang.



Iskusni kamerunski golgeter Samuel Eto'o početkom godine je iz Antalyaspora prešao u Konyaspor. Eto'o se nakon odlaska u Konyaspor emotivnom porukom zahvalio dotadašnjem timu Antalyaspora.



"Ovo je bolna situacija, ali jednog dana će me shvatiti i u Antalyasporu. Fudbal je ljubav i želim da se zna da je Antalija moj drugi dom. U Konyaspor su me pozvali jer mi vjeruju. Fudbal nije sport poput tenisa u kojem jedan čovjek igra. Tu smo da Konyaspor dignemo na vrh i za to nam je potrebna i podrška navijača", poručio je 37-godišnji Eto'o.







(AA)