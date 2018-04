Trener Rome Eusebio Di Francesco najavio je gradski derbi protiv Lazija koji se igra u nedjelju, a on je, između ostalog, kazao kako je Edin Džeko svaki put opravdao njegova očekivanja.

Arhiv / 24sata.info

Bivši trener Sassuoloa kazao je da najviše voli ovakve mečeve i da mu ne treba dodatna motivacija za igrače.



"Najviše volim ovakve utakmice iz razloga što ne morate dodatno motivisati svoje igrače niti morate razmišljati o taktici. Jednostavno, zna se šta trebate uraditi i koliko su ove utakmice bitne, ona vrijedi više od tri boda i toga smo svjesni", rekao je Di Francesco, a nakon toga nastavio:



"Ne bih otkrivao formaciju niti ko će igrati, ali mogu reći da će Under ili Schick početi meč. O formaciji je suvišno govoriti, nikada nije ista, protiv Barcelone smo jurišali zaostatak, a protiv Lazija je drugačije", nastavio je trener Rome.



Nakon toga, Di Francesco je istakao da Manolas i Florenzi imaju probleme sa prehladom, a osvrnuo se i na kapitena reprezentacije BiH.



"Manolas i Florenzi nisu trenirali zbog bolesti i to je problem, moramo biti potpuno fizički spremni ako želimo pobjedu. Što se Džeke tiče, on je protiv Barcelone pokazao kakav je igrač i uvijek u potpunosti opravda moje povjerenje. Naravno, nadam se da je uoči utakmice naša prednost što smo savladali Barcelonu, a Lazio je izgubio od Salzburga", završio je Di Francesco.



Susret između Lazija i Rome igra se u nedjelju s početkom u 20:45, a ovaj duel bi mogao direktno odlučiti o putniku u Ligu prvaka.

(klix)