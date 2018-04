Egipatski fudbaler Mohamed Salah već u prvoj sezoni u dresu Liverpoola imaće priliku da se susretne sa Romom, klubom iz kojeg je stigao u redove engleskog tima. Naime, “redsi“ će u polufinalu Lige šampiona igrati dvomeč sa “vučicom“.

Mohamed Salah / 24sata.info

“To je moj stari klub. Volim navijače Rome i oni vole mene. Još uvijek sam u kontaktu sa mnogim igračima. Bili smo veoma bliski i dobri smo prijatelji. Naravno, imam lijepe uspomene iz Rima. Igrali smo zajedno dvije godine i borili se u svakoj utakmici. U svlačionici smo se odlično provodili. Najviše se radujem što ću se vidjeti sa Francescom Tottijem. On je nevjerovatan, ima sve. Volim ga. Imam dobar odnos s njim, on je veoma dobar čovjek“, kazao je Salah.



Prvu utakmicu polufinala Lige šampiona Liverpool i Roma igraće 24. aprila na Anfield Roadu, a revanš 2. maja na rimskom Olimpicu.



Salah uživa u sjajnoj prvoj sezoni u Liverpoolu. Postigao je čak 39 golova u svim takmičenjima, a nedavno je proglašen za igrača mjeseca marta u Premier ligi Engleske. Vodeći je strijelac engleske elite sa 29 golova.



Egipatski reprezentativac prošlog ljeta stigao je u Liverpool iz Rome za obeštećenje od 42 miliona eura, koje uz bonuse može porasti do 50 miliona. U karijeri je igrao još za El Mokwaloon, Basel, Chelsea i Fiorentinu. U dresu reprezentacije Egipta odigrao je 57 utakmica i postigao 33 gola.



(AA)