Reprezentativac Bosne i Hercegovine i fudbaler Basaksehira iz Istanbula, Edin Višća drugi je na listi najboljih asistenata Evrope, odnosno u ligama Starog kontintenta.

Edin Višća / 24sata.info

On je ove sezone upisao 14 asistencija, a ispred njega se nalazi samo Kevin de Bruyne koji ih je u Premiershipu sakupio 15.



U ovoj statističkoj kategoriji, Višća je iza sebe ostavio Messija, Neymara i Augsburgovog Maxa Philippa, koji su sakupili 13.



Interesantan je podatak i da najbolji asistent italijanske Serije A, Luis Alberto, sa svojih 12 asistencija nije uspio doći do Top 5 kada je ovaj segment igre u pitanju, prenosi SCsport.ba.



Višćin Basaksehir se nalazi na prvom mjestu turske Superlige sa dva boda više u odnosu na Galatasaray nakon 28 kola. U Turskoj je ostalo još šest kola do kraja, tako da Višća suštinski ima priliku da do konca sezona u Evropi možda i prestigne Belgijanca De Bruynea i zaradi laskavu titulu najboljeg asistenta u Evropi.





(24sata.info)