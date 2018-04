Gotovo kompletnu bh. javnost nedavno je šokirala informacija da je Vahid Halilhodžić dobio otkaz na klupi Japana, a on je u najnovijoj izjavi istakao da nije bilo problema u ekipi i da je tužan zbog odluke koja je donesena, kao i da mu je još uvijek teško prihvatiti ovu odluku.

Vahid Halilhodžić / 24sata.info

Podsjećamo, popularni "Vaha" je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo sa Japanom, sve je bilo u najboljem redu, a onda su iz Nogometnog saveza Japana odlučili uručiti otkaz bh. treneru, navodno zbog defanzivnog pristupa igri.



"Historija se ponavlja, još uvijek sam šokiran i teško je prihvatiti ovakvu odluku. Vjerujte mi, nisam ovo zaslužio. U ekipi je bila dobra atmosfera i rezultati su bili dobri. Sve je bilo spremno za dobar nastup na Svjetskom prvenstvu i onda se desilo ono što se desilo. Tužan sam, šokiran i srkšen", istakao je Halilhodžić.



Nakon toga, on je rekao da u svakoj ekipi postoje igrači koji nisu zadovoljni zbog minutaže te je otkrio da su takav problem imala dvojica ili trojica igrača u trenutnoj ekipi.



"Zašto sam dobio otkaz? U Japanu se sve vrti oko novca, oni tako shvataju nogomet i to je prema meni, glavni razlog. Sljedeće sedmice ću otići u Japan i raščistiti stvari. Apsolutno nije bilo incidenta između mene i igrača. Nijedan, neki igrači su bili zabrinuti zbog mjesta u ekipi, dvojica ili trojica njih u posljednje vrijeme nisu igrali i sigurno je da ih je bilo strah, ali uvijek se nađu igrači koji su razočarani zbog svog statusa", objasnio je bh. trener.



Japan će do Svjetskog prvenstva odigrati tri prijateljske utakmice, a ekipu će na smorti najboljih voditi Akira Nishino.





(Klix.ba)