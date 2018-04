Menadžer Liverpoola Jurgen Klopp nije želio reći kako je njegov tim dobro prošao u žrijebu polufinala Lige prvaka nakon što je saznao da je sljedeći rival ekipa Rome.

Jürgen Klopp / 24sata.info

Njemački stručnjak je bio veoma oprezan prilikom komentarisanja žrijeba Lige prvaka. Na pitanje novinara, da li je želio izbjeći Real Madrid ili Bayern Munchen, već je spremio odgovor.



“Znao sam da ćete me to pitati, da li sam želio izbjeći Real i Bayern, te da li sam sretan nakon ovog. Sretan sam jedino zbog činjenice da smo i dalje u Ligi prvaka. To je samo žrijeb, i znam da je svima interesantno. Koga god da smo izvukli, imali bismo šanse jer je to fudbal”, rekao je Klopp i nastavio.



“Ko god misli da smo izvukli laganog protivnika, takvoj osobi nema pomoći. Takvi ljudi nisu pratili dvomeč Rome i Barcelone. I prvi meč i poraz 1:4 od Barcelone nije bio onakav kakvim se čini po rezultatu, to je bio samo trenutak genijalnosti Lionela Messija. Drugi meč je bio nestvaran, takvo je bilo ono što su uradili. Trebali su dobiti čak i većom razlikom, baš su me impresionirali”.



Nastavio je Klopp hvaliti svog budućeg protivnika, ali i poručio šta je činiti Redsima u narednom periodu.



“Moramo nastaviti raditi i neće biti problema. Gledamo ka naprijed i spremamo se za prvi naredni meč”.





(SCsport)