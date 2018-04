U okviru 5. kola Lige za opstanak u subotu se na Tušnju sastaju Sloboda i Borac.

Slavko Petrović / 24sata.info

Posljednji njihov duel odigran na Tušnju završen je neriješeno 1:1 i to je jedini rezultat Tuzlaka na njihovom terenu ovog proljeća koji im nije odgovarao.



- Borac dobro poznajemo i nadamo se da nam ovoga puta neće zabiti gol. Sloboda je pokazala novo lice, nismo zakazali ni na jednoj utakmici što daje nadu da ćemo iz paklenog rasporeda uspješno izaći, pa i ući u finale Kupa BiH - izjavio je šef stručnog štaba Slobode Slavko Petrović na današnjoj konferenciji za novinare.



Spomenuio je da je sutrašnja utakmica treća u sedam dana njegove ekipe. To oduzima dosta snage, rekao je, dodavši da je jučer igračima odredio relaksirajući trening kako bi protiv Borca ušli što svježiji.



- Ovo mi liči kao na brzopotezni šah. Tek što završimo jednu utakmicu dolazi druga i tako će biti i iduće sedmice. Za duel s Borcem vraća se Perica Ivetić, ali zbog žutih kartona neće u sastavu biti Borislava Terzića i Amera Osmanagića te Amera Bekića, koji se povrijedio protiv Željezničara – rekao je Petrović.



Sloboda nema toliko široku klupu da može bez problema promijeniti četiri igrača. Poslije današnjeg treninga odlučit će ko će biti u startnoj postavi.



- Nadam se ipak da će igrači koji izađu na teren iskoristiti priliku, te da ćemo osvojiti tri boda koja su prelomna za nas u ovoj fazi prvenstva – zaključio je trener Slobode.



Uime igrača navijače je pozvao radi podrške golman Azir Muminović, koji je također mišljenja da će duel s Borcem biti težak. No, optimista je u pogledu krajnjeg ishoda.



- Pokazali smo da se možemo nositi sa svim ekipama, što se vidjelo i protiv Željezničara na Grbavici. Dat ćemo sve od sebe da osvojimo tri boda - kazao je Muminović.



Utakmica Sloboda - Borac igra se sutra od 16.30 sati.



(FENA)