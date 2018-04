Njemački dnevni list "Bild" u svom broju od petka navodi kako će bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i bivši hrvatski izbornik Niko Kovač po završetku ove sezone preuzeti dužnost trenera najtrofejnijeg njemačkog kluba Bayerna.

Niko Kovač / 24sata.info

Aktualni trener Bayerna, 72-godišnji veteran Jupp Heyncknes najavio je svoje povlačenje po završetku ove sezone u kojoj je muenchenski gigant osigurao novi naslov nacionalnog prvaka pet kola prije kraja sezone te se plasirao u polufinale Lige prvaka, a Bayern je odlučio na svoju klupu dovesti svog bivšeg igrača iako Kovač ima ugovor sa svojim sadašnjim klubom Eintrachtom iz Frankfurta do ljeta 2019. godine.



Kako bi oslobodio Kovača posljednje sezone ugovora u Frankfurtu, Bayern je spreman platiti 2.2 milijuna eura odštete.



Iako rođen u Berlinu, Kovač je odlučio nastupati za hrvatsku reprezentaciju za koju je odigrao 83 utakmice i postigao 14 pogodaka. Tijekom igračke karijere proveo je dvije sezone u Bayernu, od 2001. do 2003. godine te je 2003. osvojio naslov prvaka i pobjednika Kupa. Osim za Bayern, Kovač je u Njemačkoj igrao i za Herthu iz Berlina, Hamburger SV i Bayer iz Leverkusena, a karijeru je završio u austrijskom Salzburgu, prenosi Hina.



Trenersku karijeru započeo je upravo u Salzburgu da bi potom bio prvo izbornik hrvatske mlade reprezentacije, a zatim i najbolje vrste koju je vodio na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. U Eintracht je stigao u ožujku 2016. godine te ga je spasio ispadanja. Prošle sezone je Eintracht s Kovačem završio na 11. poziciji Bundeslige dok je ove sezone ostvario veliki iskorak, trenutačno je peti na ljestvici i bori se za plasman u Ligu prvaka, a usto je stigao i do polufinala Kupa.



(FENA)