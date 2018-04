Do 27. marta 2018. godine bio je jedini Evropljanin koji je protiv Argentine postigao hat-trick. Učinio je to u trijumfu nacionalnog tima bivše SFR Jugoslavije, rezultatom 4:2, na stadionu ”Marakana” u Beogradu 1979. godine. Tek 29 godina poslije pothvat Safeta Sušića ponovio je Isco u prijateljskom susretu u pobjedi Španije - 6:1.

”Te se utakmice ne zaboravljaju. Mnoge detalje i utakmice iz karijere sam zaboravio, vrijeme čini svoje, a bilo je i puno toga... No, golove protiv Argentine pamtim veoma dobro, pogotovo jer su oni tada bili aktuelni prvaci svijeta. Da budem iskren i puno puta sam ih gledao godinama poslije, pa i doskora”, rekao je Safet Sušić, zvanično najbolji fudbaler Bosne i Hercegovine u prošlom vijeku, kao i jedini selektor koji je seniorsku bh. reprezentaciju odveo na veliko takmičenje.



Sušić je jedan od svega sedam igrača koji su uspjeli postići hat-trick u meču sa Argentinom, u 116 godina dugoj historiji slavne južnoameričke reprezentacije.



”Laska. Nekako mi taj podatak kaže napravio si nešto veliko”, istakao je Sušić.



Lakše je otići na EP, nego na SP



A, kao selektor sa reprezentacijom BiH napravio je definitivno veliku stvar - plasmanom na Svjetsko prvenstvo, igrano 2014. godine u Brazilu.



”Vjerujem da uskoro neću biti jedini selektor koji je odveo reprezentaciju moje zemlje na veliko takmičenje. Na Evropsko prvenstvo lakše je otići jer će direktno ići dva tima iz kvalifikacionih grupa, pa ima prilika i kroz baraž, odnosno Ligu nacija. Vjerujem da selektor Robert Prosinečki može napraviti uspjeh sa Bosnom i Hercegovinom, te da ćemo igrati na EURO 2020. Kada ćemo opet na Mundijal? To ne znam?! Nadam se što prije”, kazao je Sušić, naglasivši:



”Pratio sam martovske test utakmice sa Bugarskom i Senegalom. U oba meča ostvarili smo dobre rezultate. Nije lako Bugare pobijediti na njihovom terenu (1:0, op.a.). Nisu oni uopšte loša reprezentacija. Kvalitet Senegala izuzetno poznajem. Riječ je odličnoj ekipi, sa nekolicinom super kvalitetnih pojedinaca i naši su ih nadigrali u većem dijelu susreta. Mogli smo lako i pobijediti da smo iskoristili šanse. Međutim, nije neuspjeh odigrati neriješeno sa učesnikom Svjetskog prvenstva u Rusiji, jednom od najboljih afričkih selekcija”.



Smatra da će BiH i u budućnosti imati dobru reprezentaciju.



”Nema više u sastavu Spahića, Ibiševića, Lulića, Medunjanina... Ali doći će i dolaze novi i mlađi. To je normalno. Imamo potencijala diljem Evrope, ali vjerujem i među mlađim igračima koji nastupaju u domaćoj ligi. Odlična stvar su dobre igre i rezultati mlade reprezentacije, odakle se, takođe, uskoro može naći nekoliko dobrih igrača za 'A' tim”, smatra Sušić.



I popularni Pape fasciniran je ovosedmičnim dešavanjima u revanš utakmicama četvrtfinala UEFA-ine Lige prvaka.



”Iskreno, nisam gledao utakmicu Real Madrid - Juventus u srijedu sve dok na internetu nisam vidio da je 3:0 za tim iz Torina. Radio sam nešto po kući. Mislio bit će dosadno, sve je riješeno pobjedom Reala 3:0 u Italiji. Ipak? Kada sam vidio da je 0:3 na semaforu pogledao sam zadnjih 10 minuta utakmice. Eh, sada da li je bio penal? Da li je sudija trebao dosuditi jedanaesterac? Možda je trebao pustiti da se igra jer nije bio tako flagrantan prekršaj za penal, i to 20 sekundi prije kraja sudijskog vremena meča. Poštenije bi bilo da su bili produžeci i da se tako riješilo pitanje pobjednika”, mišljenja je Sušić, dodavši:



”Veoma lako se moglo desiti da niti jedan od četiri favorita za osvajanje Lige prvaka u ovoj sezoni ne dođu ni do polufinala. Tu mislim na Barcelonu, PSG, Manchester City i Real, koji im je na jedan način spasio čast”.



Vraća se u Tursku



Oduševljen je Edinom Džekom, kapitenom fudbalske reprezentacije BiH za kojeg kaže da je prošli utorak u dresu Rome ”sam pobijedio veliku i moćnu Barcelonu”.



”Džeko je bio fenomenalan. Dobio je sam Barcelonu. Ne samo da je dao dva gola, ispostavilo se veoma važan u prvom meču na 'Camp Nou', potom i u revanšu, nego je i penal bio nad njim. Nije ni to sve. Sjajno se gradio, dobijao duele, skakao, proigravao igrače, pomagao saigračima u defanzivi. Fantastično. I ovdje u Francuskoj mediji su bili puni hvale za Džeku. List 'L Equipe' sutradan je objavio tekst pod naslovom 'U Džekinom vrtu'. Gledajući ove klasične napadače, Džeko je trenutno najbolji napadač na svijetu. Rame uz njega jedino je Poljak Robert Lewandowski iz Bayerna. Trećeg nema”, rekao je za Anadolu Agency u telefonskom razgovoru iz Pariza Sušić.



Posljednji trenerski angažman, do 25. decembra prošle godine, Sušić je imao u turskom superligašu Alanyasporu, kojeg je u sezoni 2016./2017. spasio ispadanja u niži rang takmičenja.



”Imam ovih dana nove kontakte i određene pregovore sa nekoliko klubova iz Turske. Ne bi bilo korektno da sada otkrivam imena zainteresovanih ekipa, tako dižem cijenu svojim saradnicima i sebi. Nisam od tog posla, ali vam mogu otkriti da ću sredinom ili krajem maja, vjerovatno, opet otputovati u Tursku, gdje bih po svemu sudeći trebao preuzeti jedan od klubova za narednu sezonu”, istakao je Sušić.



