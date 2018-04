Ekipe Arsenala, Salzburga, Atletico Madrida i Marseillea osigurale su prolazak u polufinale Evropske lige.

Arhiv / 24sata.info

CSKA - Arsenal 2:2 (1:4)



Ekipa Arsenala puno teže od očekivanog izborila je plasman u polufinale nakon što su prvi meč protiv CSKA u Londonu riješili u svoju korist rezultatom 4:1. Ekipa Arsena Wengera odigrala je katastrofalno prvo poluvrijeme u kojem nisu imali gotovo nijedan pokušaj da ugroze gol domaćih, a kazna je stigla u 39. minuti kada Čalov postiže pogodak za 1:0.



U petoj minuti drugog poluvremena Nababkin je povećao na 2:0 te je ekipi iz Moskve trebao samo još jedan pogodak za prolazak, ali onda na snagu stupa individualni kvalitet gostiju iz Londona, u ovom slučaju konkretno Welbecka koji u 75. minuti postiže pogodak za 2:1



Konačnih 2:2 postavio je Aaron Ramsey u posljednjim minutama sudijske nadoknade.





Salzburg - Lazio 4:1 (2:4)



Sjajan meč odigran je u Salzburgu gdje je domaći tim na fantastičan način stigao prednost Lazija iz prvog meča. Nebesko-plavi su u Rimu slavili rezutatom 4:2 te su imali veliku prednost pred revanš, ali na kraju ipak nisu uspjeli proći u polufinale.



Prvo poluvrijeme proteklo je u otvorenoj igri s obje strane, ali nije bilo pogodaka. Početkom nastavka, tačnije u 55. minuti, Ciro Immobile postigao je pogodak za 1:0 te se činilo da je Salzburg završio svoj evropski put. Ipak, tim iz Austrije dao je nevjerovatan odgovor na vodstvo Italijana i već u 56. minuti Dabbur poravnava na 1:1, a neizvjenost u meč vratio je Haidara u 72. minuti kada pogađa za 2:1.



Domaći su u tim trenucima bili potpuni vladari terena, pa su u 74. minuti preko Hwang Hee-Chana stižu do vodstva od 3:1 koje ih je već vodilo u polufinale, a samo dvije minute nakon toga Lainer postavlja konačnih 4:1 čime donosi historijski uspjeh svojoj ekipi.





Sporting - Atletico Madrid 1:0 (0:2)



Ekipa Sportinga savladala je Atletico Madrid u uzvratnom meču, ali im to ipak nije bilo dovoljno za prolazak u polufinale. Jorgandžije su u Madridu slavile rezultatom 2:0, pa minimalna pobjeda koju je Sporting u uzvratu ostvario nije bila dovoljna za prolazak.



Jedini pogodak za Pirovu pobjedu portugalske ekioe postigao je Monteru u 28. minuti, a u drugom poluvremenu domaći su imali veliki broj prilika kojima su mogli dotući goste iz Španije.



Treba napomenuti da je i Atletico Madrid imao svoje prilike u drugom poluvremenu, prije svega Torres i Griezmann, ali nisu bili precizni.



Marseille - Leipzig 5:2 (0:1)



U najboljoj utakmici večeri, Marseille je izbacio njemački Leipzig nakon poraza u prvom meču od 1:0. Gosti su u drugoj minuti preko Brume stigli u vodstvo, ali je Marseille samo sedam minuta nakon toga preokrenuo rezultat. U šestoj minuti Ilsanker je postigao autogol, a onda u devetoj minuti Sarr pogađa za 2:1.



Gledaoci na Velodromu su posmatrali sjajan meč u prvih 45 minuta, a onda u 38. minuti Thauvin na asistenciju Payeta pogađa za 3:1, rezultat koji je Marseille vodio u polufinale. Gosti iz Njemačke se nisu predali pa su preko Augustina stigli do 3:2, ali Payet u 60. minuti postiže četvrti pogodak za Marseille, a konačnih 5:2 postavlja Sakai u 93. minuti.



Žrijeb polufinalnih parova će se održati sutra s početkom u 14:00 sati.

(Klix)