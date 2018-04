Nogometaši Rome Edin Džeko i Kevin Strootman gostovali su u emisiji "Face 2 Face" gdje su jedan drugom naizmjenično postavljali pitanja navijača Rome, a tokom razgovora bilo je nekoliko zaista zanimljivih odgovora.

Prvi je Strotman upiao Džeko da li bi izabrao frizuru ili tetovažu na vratu koju nosi saigrač Nainggolan, a nakon što je rekao da mu se nijedno, ni drugo ne sviđa, pitao se da li postoji treća opcija. Čitav razgovor i sva pitanja koja su postavili jedan drugom možete pročitati ispod.



Strootman: Da li bi radije želio imati Nainggolanovu frizuru ili tetovažu na vratu?

Džeko: Ni jedno, ni drugo. Može li nešto treće?



Džeko: Gdje ti je bilo najteže igrati, u kojoj zemlji, na kojem stadionu?

Strootman: Ja mislim u Turskoj, protiv Trabzonspora. Ili možda Bursaspora, ne sjećam se. Uglavnom, bilo je baš pakleno, toliko ljudi na stadionu i takva atmosfera... Ali, pobijedili smo ipak.

Džeko: Da, i ja bih rekao da je to bilo u Turskoj, ali prošlo je dobro...



Strootman: Koji je najbolji savjet koji si dobio u životu?

Džeko: Da nikada ne odustajem i da ne gubim nadu.



Džeko: Koji je fudbaler najviše takmičarski nastrojen na treninzima? Moraš mi reći da sam to ja...

Strootman: Ne, ne. To je Kolarov. Čovjek ne voli da gubi, pa da onda mora trčkarati.



Strootman: Ko ti je bolji, Marco Van Basten ili Andrej Ševčenko?

Džeko: Sada me stavljaš na muke. Nije to lako reći, razlikuju se ali pošto je Ševčenko moj idol, reći ću da je to on. Mada su obojica izuzetni, a znam da bi ti rekao Van Basten...

Strootman: Naravno, pa Holanđanin je.



Džeko: Jesi li ikada vidio Kolarova kako se smije?

Strootman: Smijao se nakon pobjede protiv Šahtara, ali ozbiljno. Imaju čak i neke slike na kojim se to vidi. To je, ja mislim, prvi put da se nasmijao.

Džeko: Ma, Kolarov je često nasmijan, ne brini se.



Strootman: Ko bira muziku koja će se slušati u svlačionici?

Džeko: Uvijek je ista muzika, a puštaju je naši Argentinci ili Brazilci. E, sljedeći put ću ja da pustim bosansku muziku. Bosansku ili balkansku, svejedno, pa da uživam sa Kolarovom.

Strootman: Šta misliš da staviš slušalice prije nego što je pustiš?

Džeko: Vidjet ćeš da će se svidjeti i Cengi slična je turskoj muzici.



Džeko: Šta je bilo ljepše, šut kod gola protiv Šahtara ili asistencija?

Strootman: Iskreno, šut. Kada pošalješ onakav pas a napadač ne zabije, onda je uzaludno. Težak je to bio šut, lopta se okretala, mogla je lako završiti negdje drugo.

Džeko: Znam da nije bio lagan šut, ali ušla je u gol. Koga briga sada...



Strootman: Šta ti najviše nedostaje iz rodnog grada? Gdje ćeš prvo ići kada se vratiš?

Džeko: Nedostaje mi mnogo toga, najviše porodica. Nedostaje mi i bosanska hrana, vjeruj mi da je bolja od italijanske. Morat ćeš je probati. Ne jedemo toliko puno ribu kao Italijani, više smo za meso. Normalno, poželio sam i prijatelje, grad... Uvijek sam sretan kada se vratim u Sarajevo.



Džeko: Da možeš pozvati četiri osobe na večeru, nebitno žive ili mrtve, koga bi zvao?

Strootman: Ovo su ona pitanja što često budu na televiziji. Zvao bih Maradonu jer je pričljiv, mislim da bi napravio dobru atmosferu za stolom. Einsteina, da nešto i naučimo, zatim Cruyffa da razgovaramo o fudbalu, a četvrti... Hajde, neka bude Obama.



Podsjećamo, Roma je u utorak savladala Barcelonu rezultatom 3:0 te su prošli u polufinale Lige prvaka, pa ne treba čuditi ovako dobra atmosfera u taboru rimskog kluba. Ipak, Vučicu već za vikend očekuje gradski derbi protiv Lazija koji bi mogao igrati veliku ulogu u tome koja ekipa će ići u najelitnije nogometno takmičenje sljedeće sezone.

