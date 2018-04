Nogometaši Zrinjskog u završnicu sezone ulaze s dva boda zaostatka za vodećim Željezničarom, a po riječima trenera "Plemića" Blaža Sliškovića, pred braniteljem naslova ključna su tri kola.

Blaž Slišković / 24sata.info

U subotu, u 5. kolu Lige za prvaka Zrinjski gostuje kod Krupe, a zatim slijede još dva gostovanja kod Radnika i Sarajeva.



"Pobjeda protiv Sarajeva došla nam je u pravom trenutku. Nakon niza remija došli smo do tri boda što nam je podiglo poljuljano samopouzdanje. Slijede tri vezana gostovanja koja su, rekao bih, ključna za rasplet prvenstva. Ako kvalitetno odradimo ta tri gostovanja, prije svega na bodovnom planu, možemo se nadati tituli", kazao je Slišković na redovitoj konferenciji za novinare.



Zrinjski je u dosadašnja tri susreta u gostima kod Krupe u okviru Premijer lige BiH osvojio samo jedan bod, pa Slišković poziva na oprez.



"Teško smo do sada izlazili na kraj s njima u Krupi, a dijelom je razlog umjetna podloga na njihovom stadionu. Domaći igrači na takvoj podlozi stalno treniraju i znaju kako se lopta ponaša. No, nije u pitanju samo teren. Krupa je kvalitetna momčad i sigurno nas očekuje teška utakmica", istaknuo je.



Na pitanje o sarajevskom derbiju, odgovorio je: "Odgovaralo bi nam da Sarajevo pobijedi u derbiju, tu se nema šta kriti, ali to ne znači da Željezničar ne može odnijeti sva tri boda s Koševa. Gledao sam jučer Želju protiv Slobode i nisu me impresionirali. Sarajevo može očekivati da slavi u derbiju s obzirom na formu Želje".



Što se tiče sastava Slišković je kazao kako će prilikom odabira početnih jedanaest na umu imati da se utakmica igra na umjetnoj travi, pa će tako prednost dobiti tehnički potkovaniji igrači.



Strateg Zrinjskog i dalje ne može računati na povrijeđenog kapitena Peru Stojkića, zbog lakše povrede u Krupu neće putovati ni Miloš Aćimović, dok je do kraja sezone izgubljen Ed Kevin Kokorović, koji je prije dva dana na treningu slomio ključnu kost.



Utakmica Krupa – Zrinjski igra se u subotu, 14. aprila, od 16:30 sati, uz prijenos na BHT-u.



(FENA)