Najvažnije je da imamo dobar ambijent. Momci žele i imaju veliku želju da se nešto napravi, da se ode na veliko takmičenje, rekao je Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Robert Prosinečki / 24sata.info

Ne žali previše za fudbalerima koji su odlučili prestati ili odustali od igranja za nacionali tim BiH. Smatra da je dobar rezultat sa reprezentacijom kruna karijere svakog igrača.



”Tako te pamte ljudi ovdje i ostaješ neko zapamćen i u Bosni i Hercegovini. Lionel Messi je najbolji, osvaja sve sa Barcelonom, ali ništa sa reprezentacijom. I? Kada nekoga pitaš u Argentini ko je glavni i najbolji igrač, uvijek će reći Maradona”, istakao je Prosinečki, te u osvrtu na nedavne prijateljske utakmice BiH sa Bugarskom (1:0) i Senegalom (0:0) kazao:



”Ima potencijala, napravili smo dobru atmosferu. Gotovo svi igrači su nam standardni u ekipama, što je jako bitno. I protiv Bugarske, gdje i nije bilo najbolje, pokazali su da se može. Izdanjem u utakmici sa Senegalom smo zadovoljni. Slijede nam test mečevi sa Crnom Gorom i Južnom Korejom krajem maja i početkom juna, te onda najvažnije – Liga nacija. Možemo igrati i protiv Sjeverne Irske i Austrije. Imamo nesporno kvalitetu. Nije se vjerovalo ranije, ali ja vjerujem da imamo generaciju odličnih igrača. No, znaš kako je u fudbalu”.



Poboljšati neke stvari



Iako selektor BiH tvrdi ”možemo biti zadovoljni sa prethodne dvije utakmice”, naglašava i da ”trebamo poboljšati neke stvari”.



”Ali bez kvaliteta ne možeš igrati ni visoki pritisak, a vidjeli smo da naši igrači mogu ispoštovati i viziju, zamisao. Ponašanjem, treninzima, kao i sa prethodne dvije utakmice što sam već rekao, možemo biti zadovoljni”, poručio je Prosinečki.



Novi igrači protiv Crne Gore i Južne Koreje



U prijateljskim utakmicama sa Crnom Gorom i Južnom Korejom ”kostur reprezentacije BiH činit će igrači koji su nastupali protiv Bugara i Senegalaca, ali će biti i novih iz mlade reprezentacije”, koja tada neće imati utakmice.



Mišljenja je da je Premijer liga BiH interesantnija i od Hrvatske nogometne lige i Super lige Srbije, te ističe ”drago mu je otići pogledati svaku utakmicu”.



”U Hrvatskoj je liga malo kvalitetnija. Igra se malo bolje nego ovdje jer Dinamo ima finansijsku moć za najveće talente i neke od stranaca koji prave razliku na terenu. Međutim, gledao sam prošlog vikenda dobar i zanimljiv fudbal između Željezničara i Širokog Brijega. Gosti su pokazali baš dobar fudbal sa mladim igračima. Željo je bio pod pritiskom, sretno osvojio bod sa kojim bi na koncu mogli i osvojiti prvenstvo. Uglavnom, vjerujem da će to sve biti još bolje i da će u Premijer ligi BiH biti igrača i za reprezentaciju i u kvalifikacijama”, rekao je Prosinečki, koji u nedjelju očekuje i posebno interesantan 114. prvenstveni vječiti bh. derbi između Sarajeva i Željezničara.



Regionalna liga donijela bi sukobe



Osvajač Kupa šampiona iz 1991. godine za Crvenom zvezdom, kao igrač i trećeplasirani na Mudnijalu 1998. sa Hrvatskom, ali i prvak svijeta sa mladom reprezentacijom bivše SFR Jugoslavije 1987. u Čileu smatra da bi eventualno formiranje regionalne lige bilo dobro samo pod uslovom da prvak ima pravo učešća u Ligi prvaka ili Evropa ligi.



”Formiranjem regionalne lige sukobi i problemi bi bili, iako se možemo lagati da se to ne bi desilo. Da bi igrali samo onako za prestiž nema smisla. Za nešto se treba igrati, za plasman u Ligu prvaka, Evropu. Da li će UEFA prihvatiti nekada mogućnost formiranja regionalne lige? Ponavljam, da bi igrale neke velike četvorke koje su nekada bile za ništa, ne bi imalo smisla”, decidan je Prosinečki.



Ne vjeruje da ijedan klub iz nekadašnjeg ”istočnog bloka” u dogledno vrijeme može osvojiti Ligu prvaka.



”Finansijski predaleko se otišlo, tako da iz 'istočnog bloka' ako tu računaš i naše područje i sve i Ruse, koji imaju i finansije i moć, teško da iko može osvojiti Ligu prvaka. Liga, finansije, kvalitetni stranci... fali puno toga. Za mene su veliki iskoraci da klubovi sa naših prostora igraju Ligu prvaka i Evropa ligu. I za Dinamo i za Maribor, gdje rade dobar posao, to je dobro”, smatra Prosinečki.



Brazil favorit na SP u Rusiji



Za nešto manje od dva mjeseca počinje Svjetsko prvenstvo Rusiji, gdje će od zemalja iz regije Zapadnog Balkana nastupiti reprezentacije Hrvatske i Srbije.



”Hrvatska ima zadnju šansu generacije da napravi uspjeh. To je zadnja šansa za Luku (Modrića, op.a.), Čorluku, Mandžukića jer ne mislim da će opet biti na svjetskom prvenstvu, jer jednostavno godine čine svoje. Hrvatska ima kvalitetu i morala bi proći grupu, a u knock-out fazi može svakoga pobijediti. U Hrvatskoj vjerujemo da ova reprezentacija može daleko, a koliko je to, vidjet ćemo?! Srbija je nakon dužeg perioda došla na veliko takmičenje, promjena selektora, promjene... Nije im lako. I Srbija ima dobru reprezentaciju. Ipak, u grupi su sa Brazilom, izuzetno dobrom Švicarskom i Kostarikom, sa kojom nikada se ne zna. Puno teže će im biti”, istakao je Prosinečki.



Nijemci su uvijek Nijemci, turnirski najbolje igraju i dođu u formu kada je najvažnije, govorio je Prosinečki, ali kao glavne favorite za osvajanje titule prvaka svijeta u Rusiji označio je Brazilce.



”Brazil je favorit. Napokon imaju i čvrstinu u odbrani, a sa Neymarom čuda mogu napraviti naprijed. Od ostalih koji bi mogli ići do kraja, Francuska ima 'dvije podjednake ekipe', Španci uvijek dobro igraju. Ne vjerujem da do titule može Argentina, mada sa Messijem je uvijek moguće. Možda Belgija može biti iznenađenje”, kazao je Prosinečki.



Messi je najbolji



Nema dileme ko je najbolji igrač svijeta ikada. Na pitanje Messi ili Cristiano Ronaldo, iako navijački Realovac i pored toga što je igrao i za Real i za Barcelonu, bez dileme, kratko i jasno pojašnjava:



”Messi je najbolji. U kontinuitetu 10 godina od njega gledamo najbolji fudbal koji smo ikada vidjeli. Ronaldu veliki respekt. Toliko golova, bez povreda. Vrlo rijetko da će se ikada išta slično desiti kao njih dvojica, ali Messi je najbolji”.



Svake godine sve više novca se ulaže u fudbal i igrači potpisuju basnoslovne ugovore. Ne vjeruje da se tome može stati u kraj.



”Finansije su otišle daleko. Kada čujemo da daju 200 miliona za nekog igrača, ne možeš vjerovati. Sada je 80, 50 miliona postalo ništa. Razlozi su sve te reklame i TV i stvari izvan stadiona koje su pridonijele da igrači sve više vrijede. Teško je reći da li će to stati. Prije smo mislili 100 miliona eura i nema dalje, pa dođe 200. Tolike cijene se ne bi postizale da nema interesa. Klubovi kroz top igrače vraćaju uloženi novac, kroz reklame i drugo. Real je 10 puta vratio novac koji je dao za Ronalda i očito to ima smisla. Ko zna do koje cifre će ići sve u narednom periodu”, pita se Prosinečki.



Nije protivnik VAR tehnologije



Nije protivnik uvođenja VAR tehnologije na utakmicama.



”Mislio sam šta ćemo pričati gdje je ko pogriješio ako uvedu VAR. No, to je pravedno u nekim stvarima. Bitno je da se vidi neki gol, da li je lopta unutra ili ne, nešto kao u tenisu crta ili ne. Za bitnije stvari VAR nije loš, ali ako bi se gledale sve sporne akcije i dešavanja na terenu to bi se sve razvodnilo i nije dobro”, mišljenja je Prosinečki, koji je ne krije da mu je u Sarajevu lijepo živjeti, te da je u BiH došao isključivo zbog velikog rezultata sa reprezentacijom:



”Meni je dobro u BiH. Osjećam se dobro. Najvažnije je da reprezentacija napravi nešto i zato sam ovdje. Ukoliko budemo imali rezultate poslije će biti još ljepše živjeti ovdje”.



