Fudbaleri minhenskog Bayerna remizirali su sa Sevillom bez golova, što je bilo i više nego dovoljno za plasman u polufinale Lige prvaka.

Foto: Agencije

Nakon 1:2 u Andaluziji, Bayernu je bilo dovoljno da ne izgubi sa dva gola razlike na svom terenu, što je bilo i više nego nedostižno za špansku ekipu.



Bayern je bio znatno bolji rival tokom cijele utakmice. Već na startu domaći su nanizali nekoliko prilika, a najbolje su propustili James Rodriguez i Robert Lewandowski već u prvih desetak minuta igre.



Do kraja poluvremena domaći su mogli do vodstva preko Riberyja čiji je udarac pogodio Soriju, ali i gostiju koji su prijetili preko Sergija Escudera, no njegov udarac je otišao pored gola.



U nastavku još bolja igra Bayerna koji je očajnički želio do pobjede. Lewandowski je glavom u 49. minuti šutirao pored gola, a Soria je odbranio još dva pokušaja Jamesa i Mullera.



Ipak, do kraja se rezultat nije mijenjao, što je išlo u korist Bavaraca za prolaz u polufinale.



(SCsport)