Još jedna spektakularna utakmica odigrana je u okviru četvrtfinala Lige prvaka u kojoj je Juventus slavio na Santiago Bernabeuu rezultatom 3:1 protiv Reala iz Madrida, ali su Španci prošli u polufinale.

Foto: Agencije

Sjajno se otvorio duel za goste koji su već u drugoj minuti došli do vodstva. Sami Khedira je ubacio sa desne strane, a onda je Mario Mandžukić neometan pogodio za vodstvo gostiju.



Nakon toga Real se prilično uozbiljio u ofanzivi i stvorio nekoliko sjajnih prilika. Dvije sjajne prilike stvorili su domaći, ali Gareth Bale i Cristiano Ronaldo nisu bili precizni u svega nekoliko minuta.



U sljedećem napadu Isco je postigao pogodak, ali je on opravdano poništen. I kada su svi očekivali poravnanje, gosti su udvostručili prednost i to na gotovo identičan način kao prvi. Ovaj put Lichsteiner je ubacio, a Mandžukić ponovo glavom bio precizan za 0:2 na poluvremenu.



Nakon sat vremena igre gosti su došli i do trećeg gola. Ovaj put grešku je napravio Keylor Navas, ispustio je loptu, a nju je dočekao Blaise Matuidi i pogodio neometan u praznu mrežu Madriđana.



Potpuna tragedija dogodila se u posljednjem minutu kada je dosuđen penal za domaće. Nakon protesta Gigi Buffon je dobio crveni karton, a Cristiano Ronaldo je pogodio za plasman u polufinale.





(SCsport)