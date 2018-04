Krupa je u prvoj utakmici polufinala Kupa Bosne i Hercegovine “pregazila” Zvijezdu 09 u Etno selu Stanišići. Ekipa iz Krupe na Vrbasu slavila je sa ubjedljivih 4:0 i tako zakoračila u finale najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u BiH.

Već u petoj minuti Krupa je došla do prednosti, a strijelac je bio Fajić nakon odlične akcije. Asistirao mu je Nikodijević. Samo pet minuta poslije isti igrač postigao je drugi pogodak i udvostručio prednost gostiju.



Gosti su imali dobru šansu i u 12. minuti kada je udarac Dujakovića odbranio Lakić. Prvi put Zvijezda je ozbiljnije zaprijetila u 22. minuti kada je Govedarica šutirao glavom, ali nije bio precizan.



Nakon jednog atraktivnog pokušaja pred golom Zvijezde, domaći su imali najbolju priliku u prvom dijelu u 28. minuti kada je Mahmutović šuirao pored gola. Fajić je u 34. minuti postigao još jedan pogodak za 0:3 i tako kompletirao hat-trick.



Huseinbašić je pokušao ugroziti gol Krupe u 39. minuti, no nije uspio. U posljednjim trenucima prvog dijela Mirosavljević je povisio na 0:4. Na početku drugog dijela pokušavali su Tripković, Krajišnik, Asentić…



U nastavku tempo igre je malo opao, a kako se bližio kraj utakmice Zvijezda je vršila veći pritisak, međutim do posljednjeg sudijskog zvižduka nisu uspjeli ugroziti gol Krupe, koja je već nakon ove utakmice zakoračila u finale Kupa BiH.



ZVIJEZDA 09 – KRUPA 0:4 (Fajić 5’, 10’, 34’, Mirosavljević 45’)



Stadion: Etno selo Stanišići (Bijeljina). Gledalaca: . Sudija: Zoran Grbić (Prijedor). Žuti kartoni: Krajišnik, Tripković (Zvijezda 09), Marjanović (Krupa).



ZVIJEZDA 09: Lakić, Babić, Bajić, Mahmutović, Krajišnik, Huseinbašić, Zlatković, Mazić, Makarić, Tripković i Govedarica.



KRUPA: Fejzić, Maksimović, Ljubenović, Dujaković, Vukotić, Nikodijević, Mirosavljević, Balabanović, Aleksić, Fajić i Marjanović.





