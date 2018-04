Edin Džeko bio je iznimno zadovoljan nakon sinoćnje pobjede njegove Rome nad Barcelonom u četvrtfinalu Lige prvaka u fudbalu.

Foto: Reuters

Bosanskohercegovački napadač danas je kazao da su svi timovi u žrijebu željeli dobiti baš Romu, ali da se pokazalo da je u fudbalu ipak sve moguće.



''Činjenica je da su nas u žrijebu svi željeli za protivnika. Na kraju Barcelona nas je dobila i vjerujem da su bili jako zadovoljni zbog toga. Mi, iskren da budem, nismo bili zadovoljni što smo za protivnika dobili jednu od najboljih ekipa na svijetu, Barcelonu. Ali jučer se još jednom pokazalo da je lopta okruga i da je u fudbalu sve moguće. Misllim da smo od prve do zadnje minute odigrali možda i najbolju utakmicu ove godine protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu. Jako je teško igrati protiv Barcelone. Igrali smo Pressing na njih i moram da kažem iskreno da zadnjih godina nikad nisam vidio Barcelonu tako nemoćnu kao sino. Mislim da je samo golman loptu nabio više od dvadeset puta'', rekao je Džeko analizirajući sinoćnji dvoboj koji je Roma dobila rezultatom 3:0.



Dodao je da je Vučica zasluženo u polufinalu.



''Na kraju smo uspjeli i mislim sasvim zasluženo u polufinalu. Što se tiče želja nekih za polufinalni meč, mislim da nema više favorita. Vjerujem da će se o Romi sada malo više pisati nego što se pisalo prije Barcelone. Imamo dvije utakmice u polufinalu i mislim da je san da idemo u finale. Nakon svih velikih utakmcia koje smo odigrali dobro i pobijedili, utakmica s Barcelonom pokazuje da imamo snagu i da možemo doći do tog željenog cilja. Dao sam šest golova ove sezone u Ligi šampiona i to je za mene najbolji učinak u karijeri. Nadam se da neću ostati na tome jer nas očekuju još najmanje dvije utakmice'', naglasio je on.



Podsjećamo, vijest o eliminaciji Barcelone iz Lige prvaka danas je top tema svjetskih sportskih medija.



(N1)