Najbolje nogometašice Bosne i Hercegovine izgubile su od selekcije Engleske s 2:0, u susretu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, odigranom u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici.

Foto: 24sata.info

U prvom poluvremenu utakmice pogodaka nije bilo, a Engleska dolazi do vodstva u 56. minutu kada je gol postigla Duggan.



Do isteka regularnog dijela utakmice promjene rezultata nije bilo, a Engleska dolazi do drugog gola na ovom meču u trećoj minuti sudačke nadoknade, kada je gol s bijele tačke postigla Taylor.



Naredni meč nogometašice BiH igraju 7. jula u gostima protiv selekcije Velsa.



Izabranice Samire Hurem zauzimaju četvrto mjesto u kvalifikacionoj grupi 1 s jednom pobjedom i tri poraza, a Engleska se s Velsom bori za prvo mjesto u grupi.

(24sata.info / FENA)