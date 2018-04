Trener Barcelone Ernesto Valverde izjavio je da njegov tim još nije obezbjedio plasman u polufinale Lige prvaka, te da mora ozbiljno da shvati revanš meč protiv Rome.

Katalonski tim je na svom terenu slavio sa 4:1, pa je u velikoj prednosti u odnosu na rivala pred drugi meč, koji će se u utorak odigrati u Rimu.



"Bit će to meč kao i prvi, možda malo intenzivniji", kazao je Valverde i dodao:



"Kada zaostajate želite odmah da postignete gol, da se vratite. To će željeti i Roma. Moramo da budemo oprezni. Ne možemo da mislimo da smo sve već završili. Imamo prednost sa našeg terena, ali ćemo igrati kao da je 0:0. Sve je moguće... Neobične stvari se dešavaju u fudbalu. Oni imaju vrlo dobar tim."



Duel koji se igrao na stadionu Camp Nou obilježila su dva autogola italijanskog kluba. Za Barcelonu su pogađali još Pique i Luis Suarez, dok je počasni gol za Romu postigao Edin Džeko.



"Naravno da svi žele da zaustave Messija, on je najbolji na svijetu. Oni su ga dobro zatvarali u prvom meču, ali je Messi takav igrač da će uvijek naći način da se probije. Imamo i mi o čemu da povedemo računa, moramo da obratimo pažnju na Džeku i ostale", upozorio je Valverde.



Meč u Rimu na programu je od 20.45.





