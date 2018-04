Manchester City nalazi se u nezavidnoj situaciji uoči uzvratnog susreta četvrtfinala Lige prvaka. Liverpool sa svog terena donosi veliku prednost 3:0, a momčadi Cityja nije dobro sjeo ni neugodan poraz u posljednjem prvenstvenom kolu, kada je gradski rival United velikim preokretom slavio s 3:2 i odgodio proslavu naslova prvaka.

Pep Guardiola / 24sata.info

No Pep Guardiola ne gubi nadu, a u takvom je tonu bila i njegova press-konferencija uoči uzvrata u utorak.



''Morate biti pozitivni ako želite igrati dobar nogomet, to je jedini način. Moramo odigrati savršenu utakmicu ako želimo proći, stvoriti puno šansi i dopustiti malo, a i te protivničke šanse moramo obraniti. Imamo 90 minuta i svašta se može dogoditi, moramo pokušati'', rekao je, prenosi Gol.hr.



Na pitanje o poljuljanoj psihološkoj spremi nakon dva teška udarca Guardiola je dao neodređen odgovor.



''Ne znam hoće li to imati utjecaja. Ako se ne budemo psihološki mogli nositi s izazovom, bit će to dobra lekcija za budućnost. Nogomet je, kao i život, izazov'', dodao je.



''Salah? Nisam 100 posto siguran''



Njegov kolega na drugoj strani Jürgen Klopp nije poletio nakon magične večeri na Anfieldu; njemački je stručnjak odmah ''spustio loptu na zemlju'', a u istom je tonu nastavio i uoči utvrata.



''Ne razmišljamo o tome tko je favorit. Bilo je bolje nego sam očekivao, ali znate i sami da je pred nama mnogo posla. Kvaliteta Cityja je jasna. Svi znamo sve o Pepu – najboljem svjetskom treneru. Znali smo da će biti sjajni, ali na svijetu ne postoji savršena momčad'', rekao je.



Goruće pitanje u Liverpoolu je zdravstveno stanje njihova prvog strijelca Mohameda Salaha. Egipćanin je u prvoj utakmici izašao u 52. minuti, a u gradskom derbiju protiv Evertona nije igrao. Klopp nije mogao potvrditi hoće li Salah nastupiti u uzvratu.



''Nisam 100 posto siguran. Vjerojatnije da će igrati nego da neće, ali moramo još vidjeti. Donijet ćemo odluku nakon treninga'', rekao je.





(24sata.info)