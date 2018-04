Barcelona je nastavila svoj niz nepobjedivosti koji traje kroz cijelu sezonu! Kod kuće su u 31. kolu svladali Leganes 3:1 i upisali 24. trijumf uz sedam remija. Pobjedu im je donio, a ko drugi nego Lionel Messi koji je postigao sva tri pogotka dok je za goste rezultat smanjio El Zhar.

Foto: Agencije

Bila je to, računamo li i sedam susreta s kraja prošle sezone, 38. utakmica Katalonaca da su teren napustili neporaženi. Izjednačili su se tako Messi i društvo s Real Sociedadom i njegovim rekordom između 1979. i 1980. godine! Još im jedan susret treba da postanu apsolutni rekorderi u španskoj Primeri, a priliku za to imaju u sljedećem kolu kod kuće s Valencijom.



Barca je povela protiv Leganesa pogotkom Messija iz slobodnog udarca u 27. minuti. Bio je to njegov šesti gol u 2018. godini iz slobodnjaka u svim natjecanjima, ali i šesti ukupno u ligi u tekućem prvenstvu čime se Argentinac izjednačio s nekadašnjim saigračem Ronaldinhom kojemu je to za nogom pošlo u sezoni 2006./07.



Za idući gol Messiju je trebalo samo pet minuta, zabio je za 2:0 na asistenciju Coutinha, a treći je zabio nakon proigravanja Dembelea u akciji u kojoj je sudjelovao i Rakitić. S ta tri pogotka dogurao je Argentinac do brojke od 29 golova u Primeri pobjegavši prvim pratiteljima Luisu Suarezu i Cristianu Ronaldu u utrci za najboljeg strijelca. Messi ima devet pogodaka više od spomenutog dvojca.



Leganesov poraz ublažio je El Zhar u 68. minuti, a dodajmo da je Ivan Rakitić odigrao cijeli susret za Barcelonu.



U preostala dva dvoboja, Celta je u Vigu ponizila Sevillu 4:0 uz tri gola Aspasa i autogol Arane, a Betis je bio bolji od Eibara 2:0 (Leon, Arbilla).



(Sport.ba)