Zrinjski je u 4. kolu Lige za prvaka BiH dočekao momčad Sarajeva, a susret je završen pobjedom Plemića od 1:0.

Domaći su od samog starta susreta krenuli ofanzivno pa tako u 4. minutu stižu do prvog kornera, ali ne i prve prijetnje po mrežu Pavlovića.



U 11. minutu su dobro kombinovala Bilbija i Jović, ali njihova akcija nije urodila plodom.



Bordo klub se sredinom poluvremena oslobodio pritiska pa su nekoliko puta preko kontranapada pokušali ugroziti Pirića, međutim rezultat se nije mijenjao.



Do kraja poluvremena nije bilo većih uzbuđenja, pa se na odmor otišlo sa početnih 0:0 na semaforu.



Prvo uzbuđenje u drugom dijelu vidjeli smo u 50. minutu. Nakon kornera Sarajevo je preko Velkoskog krenulo u kontranapad, ali Makedonac je u trku izgubio snagu, te nije uspio zatresti mrežu Pirićevog gola.



Deset minuta kasnije Jović je u prilici, ali nije uspio kazniti neopreznost golmana gostujuće ekipe.



U 73. minutu domaći su sa mnogo sreće ipak stigli do vodstva. 7



Aćimović se izborio za loptu u šesnaestercu Sarajeva, uposlio Bilbiju koji proslijeđuje za Čirjaka, ali njegov udarac brani Pavlović, međutim lopta se odbija do Bilbije koji sa dosta sreće sa 20-ak metara pogađa mrežu gostiju za vodstvo Plemića od 1:0.



Zrinjski je i nakon postignutog pogotka nastavio pritiskati zadnju liniju Bordo kluba, ali novu rupu u odbrani nisu uspjeli pronaći, pa se rezultat nije mijenjao, te je susret završen minimalnim trijumfom Plemića.





