Fudbaleri Bayerna iz Minhena su novi-stari prvaci Njemačke nakon pobjede rezultatom 4:1 na gostovanju Augsburgu.

Foto: Agencije

Nije dobro počelo za goste koji su postigli autogol u 18. minuti. Tačnije, to je učnio Niklas Sule.



Ipak, u nastavku Bayern je zaigrao mnogo bolje i došao do velikog preokreta za titulu prvaka Njemačke. Tolisso i Rodriguez pogađaju do poluvremena za preokret Bavaraca, a onda u drugom dijelu Robben i Wagner rješavaju pitanje pobjednika.



Monchengladbach je na svom terenu rezultatom 2:1 slavio protiv Herthe, dok je Wolfsburg rezultatom 2:0 bio bolji na gostovanju Freiburgu. Koln i Mainz su odigrali 1:1.





(SCsport)