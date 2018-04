U sva četiri prve utakmice četvrtfinala Evropske lige slavili su domaćini.

Foto: Agencije

No, daleko od toga da ih očekuje miran san pred revanš mečeve. Na tako nešto možda ima pravo samo Arsenal, koji je golovima Ramseya i Lacazettea (po dva pogotka) slavio s ubjedljivih 4:1 nad moskovskim CSKA. Sead Kolašinac susret je odgledao s klupe.



Luda utakmica odigrana je u Rimu. Lazio je poveo već u osmoj minuti, i to preko našeg Senada Lulića, koji je krunisao lijepu akciju za 1:0. No, u 30. minuti izjednačava Valon Berisha s bijele tačke, da bi domaći ponovo poveli u 49. prekrasnim pogotkom petom Marca Parola. No, to opet nije kraj jer za 2:2 poentira Takumi Minamino.



Ipak, rimski sastav za samo dvije minute, između 74. i 76., postiže dva gola (Anderson i Immobile) i zaključuje konačnih 4:2.





S dva razlike pobijedio je Atletico. Portugalskog Sportinga madridski tim savladao je golovima Kokea i Griezmanna u prvom poluvremenu.



Leipzig na revanš u Francusku putuje sa minimalnih 1:0. Strijelac jedinog pogotka bio je brzonogi Timo Werener pred sami odlazak na odmor.



Rezultati prvih četvrtfinalnih susreta Evropske lige:



Arsenal – CSKA 4:1

Atletico – Sporting 2:0

Lazio – Sporting 4:2

Leipzig – Marseille 1:0

(SCsport)