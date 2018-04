Ženska nogometna A reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je rezultatom 1:6 od selekcije Rusije u današnjem susretu kvalifikacija za SP 2019. godine. Selektorka bh. tima Samira Hurem rekla je u obraćanju novinarima nakon susreta kako se pokazalo da bh. tim mora raditi na podizanju kvaliteta, javlja Anadolu Agency (AA).

Samira Hurem / 24sata.info

Hurem je naglasila kako se danas pokazalo da je bh. tim još uvijek slabija reprezentacija od drugih, svjetskih selekcija.



“Žao mi je, mi smo stvarno radile na ovome, mislile smo da možemo, međutim, oni su pokazali da su sila, da su fizički iznad nas, kvalitetom i igrom i da nemamo igračice koje bi mogle odgovoriti ili ispoštovati zadatke. One su mnogo bolje i ja im čestitam, mi imamo dvije ili tri igračice koje mogu nešto, ali moramo raditi na podizanju kvalitete. Nadali smo se da je ovo momenat kada možemo, ali se pokazalo da smo mi još uvijek slabije i manje kvalitetna reprezentacija”, rekla je Hurem.



Istaknula je kako bh. tim nije uspio da se suprotstavi igri Rusije u današnjem susretu.



“Mi smo i slabiji i mlađi i manje kvalitetni, još kad imate loš teren koji vas troši, onda imate još veći problem. Pokušale smo i u prvom i u drugom poluvremenu da se usprotivimo igri Rusije, ali nažalost ni izmjenama nismo napravili neke promjene. Imamo Milenu Nikolić, Mariju Aleksić i Lidiju Kuliš u timu, a ostale igračice nisu mogle da se usprotive igri Rusije. Mi smo mislili da se možemo podići, da dajemo golove Rusiji, da ne igramo standardno, da se branimo i da što manje primimo golova, a vidite da ne možemo ni to. Čeka nas Engleska, i mi smo još na nivou da trebamo što manje golova primiti, što manje prostora otvoriti ovakvim protivnicima. Danas smo pokušale da ne idemo na to koliko golova ćemo primiti, nego da napravimo iskorak i igramo naprijed. Ne možemo to još uvijek. Žao mi je i čestitam Rusiji i sigurna sam da će moći zauzeti drugo mjesto u grupi. Ne smijemo izaći visoko protiv Engleske, dati im prostora i to nas vrlo brzo čeka. Pokušat ćemo se bolje pripremiti i odmoriti se, potrošene smo, ali vidjet ćemo”, rekla je Hurem.



Ženska A reprezentacija u utorak se u sklopu kvalfikacija za SP 2019. sastaje sa selekcijom Engleske u Trening centru Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, a meč je na rasporedu od 16 sati.



(SCsport)