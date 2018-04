Trener Milana, Gennaro Gattuso, potpisao je novi ugovor sa Milanom, koji će ga za Rossonere vezati do 2021. godine.

Gennaro Gattuso / 24sata.info

Gattuso je prije četiri mjeseca preuzeo klupu Milana, nakon što je Vincenzu Montelli uručen otkaz zbog slabih rezultata koje su ostvarivali crveno-crni. Gattuso može očekivati da će ubuduće zarađivati mnogo više nego što je to bio slučaj do sada. Iako udarni operativni dvojac Fassone-Mirabelli nije želio otkriti koliko je težak novi ugovor dugogodišnjeg reprezentativca Italije i veznjaka Milana, izvori tvrde da se radi o sumi od oko 2 i po miliona eura, što je značajan napredak u odnosu na 300 hiljada eura, koliko je u MIlanu zarađivao do sada.



"Počastvovan sam činjenicom da su Fassone i Mirabelli u meni vidjeli kvalitet i činjenicu da mogu i želim dati sve od sebe da ovaj klub vratimo tamo gdje pripada. Od sada ću raditi jednako kao što je to bio slučaj dok sam bio igrač, maksimalno motiviran, ali na skroman način", rekao je Gattuso na press konferenciji.



Novi ugovor trener Milana je dobio nakon prilično dobrih rezultata ostvarenih sa ekipom i jučerašnjeg remija u gradskom derbiju protiv Intera (0:0).







(24sata.info)