Večeras je na Anfieldu odigran četvrtfinalni susret između Liverpoola i Manchester Citya, a visoku pobjedu od 3:0 slavili su domaći.

Foto: 24sata.info

Manchester City je od samog početka susreta bio agresivnija ekipa, te su sve do 12. minuta, kada prvo odličnu priliku propušta Firminho, da bi nekoliko sekundi kasnije ipak upisao asistenciju za Salaha, koji pogađa za vodstvo Redsa od 1:0.



Nakon što su se malo smirile strasti nakon pogotka uslijedio je novi šok za Guardioline momke. Chamberlain je odlučio silovito pucati sa 20-ak metara od gola Citya i to je izveo maestralno, te svoju ekipu doveo do vodstva od 2:0.



Deset minuta kasnije, momčad Citya je totalno ”razbijena”. Salah je odlično šutirao, a na njegov ubačaj najbolje reaguje Mane i Liverpoolu donosi visokih 3:0.



Do kraja poluvremena stvari na terenu se nisu mijenjale, pa se na odmor otišlo sa vodstvom Redsa od 3:0.



U drugom poluvremenu, Liverpool je posjed lopte prepustio Cityu, te su se odlučili braniti ostvarenu prednost. Tome svjedoči podatak da u drugom dijelu igre, domaći nisu uputili niti jedan udarac prema golu Građana, pa je susret završen pobjedom Liverpoola od 3:0.







(SCsport)