Barcelona je na Camp Nou u četvrtini finala Lige prvaka dočekala ekipu Rome i slavila pobjedu od 4:1.

Barcelona je bolje otvorila susret, pa u 5. minutu imaju opasnu priliku, ali sudije su signalizirale ofsajd, pa je tako Vučica spašena. Igrao se 7. minut kada je Suarez zatresao Alissonovu mrežu, ali nalazio se u nedozvoljenoj poziciji pa je njegov pogodak poništen.



U 9. minutu, Edina Džeku je u kaznenom prostoru srušio Umtiti, ali pištaljka se nije oglasila.



Rakitić je u 18. minutu pogodio stativu, da bi na odbijenu loptu natrčao Suarez, međutim očigledno nije namjestio nišanske sprave, pa njegov udarac odlazi preko gola.



Barcelona je sve do kraja poluvremena bila mnogo opasnija, te je konstantno prijetila golu Vučice, a otpor protivnika su srušili autogolom De Rossija, koji je želio presjeći pas, međutim na njegovu nesreću lopta je završila iza leđa Alissona.



Do kraja poluvremena, vrijedi istaći odličnu priliku za Pellegrinija, koji je izvodio slobodnjak sa 18 metara od gola ter Stegena, međutim njegov udarac je završio u živom zidu, pa se na odmor otišlo sa vodstvom Blaugrane od 1:0.



Na otvaranju drugog dijela utakmice Roma prijeti preko Perottija, ali njegov udarac odlazi pored gola Katalonaca.



U 55. minutu nesmotrenost Manolasa je koštala Romu, pa drugim autogolom na susretu Barca dolazi do povećanja vodstva, da bi samo četiri minute kasnije, Pique iskoristio odbijenu loptu i Valverdeovu momčad doveo do visokih 3:0.



Nakon ovog pogotka uslijedio je miran period igre sve do 80. minuta kada Džeko trese mrežu ter Stegena i tako Romu rezultatski vraća u ovaj susret.



Sedam minuta kasnije Barcelona je ponovo otišla na plus tri, ovaj put smušenost odbrane gostiju koristi Suarez i matira Alissona za konačnih 4:1 u korist Barcelone.







