Rennes je na svom terenu u okviru 31. kola Ligue 1 dočekao Monaco, a susret je završen sa 1:1.

Domaći su na početku susreta imali blagu incijativu, pa preko Gnagnona dolaze do vodstva od 1.0, a njemu je za pogodak asistirao povremeni reprezentativac BiH, Sanjin Prcić.



Monaco se veoma brzo oporavio od vodstva odmaćih i u 29. minutu preko Lopesa stižu do poravnanja, pa se na odmor odlazi sa rezultatom 1:1.



U drugom poluvremenu podjednaka igra obje momčadi, međutim rezultat se nije mijenjao, pa su na Roazhon Parku ove dvije ekipe podjelile bodove.



Monaco je trenutno druga ekipa na tabeli sa 67 osvojenih bodova, dok je Rennes peti sa 46 osvojenih bodova, te do kraja prvenstva imaju priliku sačuvati ovo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Evropa ligu.



