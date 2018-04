Nogometaši Dinama će igrati protiv Hajduka u finalu Hrvatskog kupa.

Dinamo je danas savladao Rijeku na Maksimiru rezultatom 3:0 i plasirao se u finale, a u strijelce se upisao Izet Hajrović kojem je to bio prvijenac u dresu zagrebačkog kluba.



Već u 3. minuti Dinamo je mogao povesti, ali je Rrahmani nakon kornera pogodio prečku.



U 24. minuti Zagrepčani su poveli. Olmo je počeo akciju, uposlio Gavranovića koji šalje loptu s desne strane u sredinu, a Hajrović s desetak metara zakucava u gol za vodstvo Dinama.



Rijeka je u 37. minuti drastično oštećena. Heber je išao sam prema golu Dinama, no sudije su dosudile ofsajd iako nije bilo govora o tome.



Minutu prije kraja arbitar Zebec je napravio veliku grešku i na drugoj strani. Doumbia je šutirao s 20 metara, a na desetak metara od gola loptu laktom udara Rijekin kapiten Bradarić, no Zebec nije pokazao na penal.



Odmah na startu drugog poluvremena, tačnije u 47. minuti Zebec pravi još jednu veliku grešku kada je isključio Bradarića iako nije bilo govora o prekršaju nad Perićem.



U 71. minuti ponovo je Zebec bio u glavnoj ulozi. Ovaj put odlučio je poštediti Stojanovića koji je srušio Acostyja. Umjesto da Stojanoviću pokaže drugi žuti karton i isključi ga, odlučio je dati Acostyju žuti karton zbog navodnog simuliranja.



Konačan rezultat postavili su Soudani u 80. i Ćorić u 83. minuti.







