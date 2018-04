Real Madrid je sinoćnjom gostujućom pobjedom nad Juventusom napravio ogroman korak ka plasmanu u polufinale Lige prvaka, a zvijezda večeri je bio Portugalac Cristiano Ronaldo, koji je dobio aplauze navijača Stare dame. Na tome se sjajni nogometaš zahvalio.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Ronaldo je u pobjedi Reala nad Juventusom rezultatom 3:0 postigao dva gola, od čega jedan fantastičnim makazicama. Taj pogodak su aplauzom nagradili čak i navijači kluba iz Torina.



"Bio je to sjajan gol, fantastičan. Nisam očekivao da ću ga postići na takav način, ali treba govoriti o utakmici. Bila je nevjerovatna, postigli smo tri gola protiv Juventusa, koji je sjajna ekipa. Igrali smo dobro i sretan sam zbog toga. Pomogao sam timu, postigao dva gola, tako da je iza nas odlična noć", izjavio je Ronaldo.



On se zahvalio na aplauzima navijača domaćeg kluba.



"To je bio nevjerovatan trenutak. Želim se zahvaliti svim navijačima Juventusa jer su učinili nešto fantastično što nisam doživio u svojoj karijeri", rekao je Portugalac.



Potom je govorio o šansama Reala da treći put zaredom osvoji Ligu prvaka.



"Ovo je naše takmičenje, volim igrati u Ligi prvaka. Napravili smo dobar rezultat, ali moramo biti pažljivi u revanšu", završio je Ronaldo.







(Klix.ba)