Jeste li se ikada zapitali zašto Cristiano Ronaldo nema nijednu tetovažu na tijelu?

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Salon za tetoviranje je omiljeno mjesto mnogim poznatim nogometašima, ali, za razliku od mnogih drugih, Ronaldo nema po tijelu takav vid ukrasa.



Ako ste se pitali zašto najbolji igrač Real Madrida nema tetovaže, odgovor je sasvim jasan i Portugalac je to otkrio i ranije.



- Nemam tetovaže jer često doniram krv, kazao je Ronaldo, koji, kako je rekao, dva puta godišnje donira krv.



U mnogim zemljama kao mjera opreza i prevencije širenja bolesti poput hepatitisa nakon izrade tetovaže zabranjuje se darivanje krvi u razdoblju od 6 mjeseci do godine. Iz tog razloga i Ronaldo izbjegava tetoviranje.



Mnogi će reći da je njegovo tijelo idealno za poneku tetovažu, ali razlog zbog kojih to ne radi svakako je za pohvalu.









(24sata.info)