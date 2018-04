Dosadašnji trener Fudbalskog kluba Slavija Dragan Radović novi je trener Olimpika.

Dragan Radović / 24sata.info

On je na klupi 'vukova' zamijenio Dinu Đurbuzovića.



Radović je već u dva navrata vodio tim sa Otoke, a ovo će mu biti treći angažman u kojem ima jasno postavljen cilj, a to je povratak u Premijer ligu BiH.



Radović je nakon imenovanja kazao da Olimpik ima odličan tim.



- Neke igrače poznajem od ranije, sa nekim sam sarađivao. Sve u svemu siguran sam da Olimpik ima kadar koji je u stanju izboriti povratak u Premijer ligu BiH - dodao je Radović.



Olimpik već sutra igra utakmicu protiv Metalleghea na Otoci, pa će to ujedno biti prilika za debi na klupi 'vukova'.



- Metalleghe me pozitivno iznenadilo ostvarenim rezultatima u proljetnom dijelu. Ono što je sigurno je da je sutra pred nama utakmica u kojoj imamo samo jedan cilj, a to je pobjeda i tri boda, kako bismo se dodatno učvrstili u vrhu tabele - naveo je Radović.



Olimpik se nalazi na drugom mjestu na tabeli i ima tri boda manje od Zvijezde.



(FENA)