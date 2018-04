Nogometna Liga prvaka ulazi u svoju završnicu, a u igri je ostalo osam najboljih klubova Evrope koji će se boriti za prestižni trofej čiji je branitelj Real Madrid.

Robert Prosinečki / 24sata.info

Večeras su na rasporedu prvi mečevi četvrtfinala između Juventusa i Real Madrida te Seville i Bayern Münchena, dok sutra igraju Liverpool - Manchester City te Barcelona - Roma.



Spektakl se očekuje u Torinu između dva tima koja su prošle godine u maju igrala finale najelitnijeg nogometnog takmičenja u Cardiffu. Tada je uspješniji bio 'kraljevki' klub rezultatom 4:1.



Selektor nogometne reprezentacije i nekadašnji igrač Reala Robert Prosinečki smatra da su Madriđani favoriti u tom dvomeču, istakavši da Juventus ima svoje adute.



"Mislim da je Real Madrid favorit. Oni jednostavno znaju igrat to takmičenje, iskusni su i u prednosti po mom mišljenju, jer imaju kvalitet. Juventus je sretno prošao Tottenham, presudio je individualni kvalitet Paula Dybale i Gonzala Higuaina. Mislim da će biti zanimljivo ali da je Real ipak bolji", izjavio je Prosinečki za Fenu.



Bh. reprezentativac u redovima Juventusa Miralem Pjanić propustit će večerašnji meč zbog kartona, a Prosinečki smatra da je on itekako bitan kotač u igri 'stare dame'.



"On je motor Juventusove sredine terena. Ko će ga zamijeniti, Claudio Marchisio ili neko drugi ne znam. Sami Khedira je tu, ima Juventus dobrih igrača. Sigurno da je hendikep što Pjanić neće igrati", dodao je Prosinečki.



Osvrnuo se i na ostale mečeve, posebno na onaj koji se sutra igra na Camp Nou između Barcelone i Rome, čiji napad predvodi kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko.



"Nažalost, moram reći da je Barcelona apsolutni favorit. Imaju Messija koji se vratio poslije povrede. Mi bismo svi voljeli da to bude Roma sa Džekom ali šanse su vrlo male. Mada oni nemaju šta izgubit, nakon dugo godina došli su među osam najboljih timova u Evropi", mišljenja je selektor BiH.



U dvoboju Seville i Bayerna, Prosinečki velike šanse daje Nijemcima.



"Bayern je ušao u formu, lagano su prošli Bešiktaš. Sevilla je prošla Manchester Uniteda, ali ipak mislim da je Bayern bolji i da Sevilla teško tu šta može napraviti. Ali bit će to dobra utakmica", kazao je.



Na kraju je prokomentarisao vjerovatno najzanimljiviji dvoboj, između Liverpoola i Manchester Cityja.



"To je tipični engleski derbi. Liverpool je pokazao kako može odigrati jako dobro i čak savladati odlični Manchester City, koji u prvenstvu vrlo lako pobjeđuje i koji je praktično osvojio titulu. Po mom mišljenju taj meč je 50-50", zaključio je Prosinečki.



(FENA)