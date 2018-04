Proslavljeni hrvatski fudbaler Igor Štimac odgovarao je na pitanja novinara u emisiji Sport nedjeljom, te se dotakao teme Blaža Sliškovića.

Igor Štimac / 24sata.info

Štimac je govorio o svemu. Bilo je priče o hrvatskoj reprezentaciji, HNL-u, ali je najviše govorio o treneru Zrinjskog, Blažu Sliškoviću.



“Blaž Slišković nije smijenjen u Hajduku radi Štimca ni Grgića, njega su smijenili igrači koje je trenirao! On se treba preispitati zašto je tako. Blaž je najgori za samoga sebe, a najviše za one koji ovise o njemu i njegovom radu. Mi smo samo bili odgovorni i shvatili da ne može ostati na klupi jer ne bismo postali prvaci! Iako smo imali prednost, iako Dinamo uopšte nije bio u Ligi za prvaka”



“Bilo je osam kola do kraja, plus kup. Imao je Kranjčara, Leku, Vejića, Neretljaka… ti igrači su došli u naš ured i tražili da se trenera smijeni! A kad šest takvih igrača dođe, onda ste u problemu. Ne mogu precizno reći koji su tačno igrači došli”, prenosi Goal.com.



Kako kaže Štimac, Zrinjski dva mjeseca traži trenera iako je ekipa u vrhu tabele.



“Baka je ignorisao svoje obveze, nije dolazio na trening, davao je važnost listiću na kladionici, a ne svom poslu. Pa on je sad i sa Zrinjskim prvi, a klub već dva mjeseca traži novog trenera! I budali dosta… Volim ga i ja, ali nemojmo paušalno ocjenjivati stvari”, rekao je Štimac.





(SCsport)