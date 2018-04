Trener Rome Eusebio Di Francesco istakao je uoči duela Rome na Nou Campu protiv Barcelone da Edin Džeko i Patrik Schick mogu igrati zajedno.

Foto: AFP

“Schick mora nastaviti da radi, a prilike za igru će uvijek biti. On bi trebao djelovati više po desnoj strani, ali ne kao klasično desno krilo, jer on nije krilo. On je imao dosta problema s povredom, ali neosporno je da se radi o izuzetno talentovanom fudbaleru”, rekao je Di Francesco, a onda i odgovorio na pitanje da li mogu zajedno igrati dvojica prvih napadača Vučice.



“Može li Schick igrati iza Džeke? Ne postoji klasični napadač koji voli igrati iza drugog napadača. Džeko obično preferira lijevu stranu, a Schick može igrati vrlo dobro iza Edina. Još ima puno prostora za uigravanje. On možda trenutno ide malo previše široko”, dodao je italijanski stručnjak.



Roma gostuje Barceloni u utorak u prvom duelu četvrtfinala Lige prvaka, a meč počinje u 20:45.



(SCsport)