Samo tri prilike u hercegovačkom derbiju 3. kola Lige za prvaka BiH na "Pecari" između Širokog Brijega i Zrinjskog (0:0), i pritom nerealizovane, iskoristio je na najbolji način Željezničar, koji je pobjedom nad Radnikom na "Grbavici" (2:1) pobjegao "plemićima" tri boda na vrhu tabele BHT Premijer lige BiH.

Foto: NN

Ipak, o konačnom raspletu još je prerano govoriti. Sedam kola do kraja donijeće sasvim sigurno još niz uzbuđenja, pa je i oprez trenera "plavih" Admira Adžema sasvim opravdan i pored trenutne liderske pozicije.



"Ima još sedam kola do kraja. Dešavaće se mnogo toga, svaka utakmica je derbi, još mnogo bodova je u igri. Naravno da nam odgovara remi sa 'Pecare', ali se ne zavaravamo da to može biti presudno. U ogledu s Radnikom ostvarili smo važne bodove, ali već u narednom kolu mi dočekujemo Široki Brijeg, pa ide derbi sa Sarajevom. Čeka nas još mnogo posla", kazao je Adžem, čiji su puleni ekspresno poveli golovima Stojana Vranješa i Voje Ubiparipa u 5. i 7. minuti, dok je za bijeljinski tim strijelac bio Domagoj Franić u 57. minutu.



U hercegovačkoj fudbalskoj uspavanci za nijansu su bili bolji aktuelni šampioni BiH, slaže se i Goran Sablić, trener domaćih. Ipak, podjelu bodova vidi kao najrealniji ishod, nakon kojeg njegov tim i dalje ozbiljno konkuriše za jednu od pozicija koje vode na evropsku pozornicu.



"Gledajući na prikazano od strane obje ekipe u ovoj utakmici, remi je realan rezultat. Na suprotnoj strani imali smo odličnog protivnika koji jeste dobrim dijelom utakmice bio za nijansu bolji, ali ne i toliko da bi slavio. Mi smo u prvom poluvremenu bili ispod naše razine i djelovali smo nesigurno. U nastavku su se neke stvari popravile, ali nam je u fazi napada nedostajalo kreativnosti. Treba to da popravimo do gostovanja Željezničaru", kazao je Sablić.



Zbog suspenzije trenera Blaža Sliškovića, Zrinjski je sa klupe vodio njegov pomoćnik Mario Ivanković.



"Došli smo u Široki Brijeg s namjerom da pobijedimo i osvojimo tri boda. Remi je rezultat koji ne odgovara ni nama ni domaćima, ali na kraju se desilo to. Mi se borimo za titulu, bilo bi bolje da smo pobijedili. Međutim, još je rano da se kaže da je neka utakmica ili rezultat prekretnica", smatra Ivanković.



Remi sa "Pecare", osim "Želji", na ruku je išao i drugom sarajevskom premijerligašu. Tim sa "Koševa" seriju loših rezultata prekinuo je pobjedom nad Krupom (1:0) i tako se primakao Širokobriježanima u trci za izlazak u Evropu. Gol odluke postigao je Krste Velkoski.



"Iskreno se nadam da će nam ovo biti podstrek za dalje. Teška je svaka utakmica, lakih nema. Narednog vikenda idemo Zrinjskom, vratiće nam se neki igrači i to će biti za nas pojačanja. Ako odigramo u nastavku barem slično kao sa Krupom, imamo se čemu nadati", rekao je trener Sarajeva Husref Musemić, čija ekipa ove sezone kao primaran cilj ima izlazak na međunarodnu pozornicu.



19.598



KM bio je prihod FK Željezničar od 2.712 prodatih ulaznica za utakmicu s Radnikom, a susretu je prisustvovalo 4.155 gledalaca.



Tuča navijača i prekid



Jedna osoba lakše je povrijeđena u tuči navijača Širokog Brijega i Zrinjskog, koja se desila ispred stadiona "Pecara" prije početka derbi utakmice 3. kola između ova dva tima. Sukob se desio dva sata prije početka susreta, a brzom intervencijom policije spriječena je eskalacija nasilja. Na samom stadionu nije bilo većih incidenata, osim što je zbog bakljade susret u jednom trenutku nakratko prekinut.



Liga za prvaka



1. Željezničar 25 18 3 4 43:20 57



2. Zrinjski 25 16 5 4 44:22 53



3. Široki Brijeg 25 14 5 6 38:17 47



4. Sarajevo 25 13 4 8 45:21 43



5. Krupa 25 9 9 7 29:25 36



6. Radnik 25 10 6 9 24:27 36



Rezultati 3. kola: Sarajevo - Krupa 1:0, Široki Brijeg - Zrinjski 0:0, Željezničar - Radnik 2:1.



Liga za opstanak



1. Mladost 25 9 8 8 32:29 35



2. Borac 25 8 6 11 15:24 30



3. GOŠK 25 8 4 13 23:32 28



4. Sloboda 25 6 8 11 22:26 26



5. Čelik 25 5 3 17 20:55 18



6. Vitez 25 1 5 19 9:46 8



Rezultati 3. kola: Borac - Vitez 1:0, GOŠK - Mladost 1:0, Sloboda - Čelik 1:1.







(NN)