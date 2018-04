Tottenham je u derbiju 32. kola engleske Premier lige kao gost na Stamford Bridgeu savladao Chelsea sa 1:3 i to prvi put nakon 28 godina.

Foto: Twitter

Plavci su dobro počeli meč, napadali su, a takva igra im se isplatila u 30. minuti. Moses je ubacio, Lloris loše procijenio let lopte, a Morata je glavom bez problema zatresao mrežu za 1:0.



Tottenham nije igrao naročito dobro u prvom dijelu, ali u sudijskoj nadoknadi je stigao do izjednačenja. Sjajni Eriksen je odlično šutirao sa 25 metara, a nezgodan let lopte prevario je Caballera i bilo je to 1:1.



U nastvaku se igralo otvoreno sa obje strane, a Pijetlovi su za samo šest minuta nokautirali ljutog rivala. Junak je bio Dele Alli koji je prvo u 62. minuti iskoristio sjajan pas Diera za 1:2, a samo četiri minute kasnije isti igrač je iskoristio konfuziju domaće odbrane i postavio je konačnih 1:3.



Tottenham je prvi put nakon 28 godina slavio na Stramford Bridgeu, a još važnije, gotovo sigurno je osigurao plasman u Ligu prvaka, s obzirom da sada imaju osam bodova više od Chelseaja.







(SCsport)