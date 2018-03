Prvi gradski derbi Los Anđelesa završen je pobjedom Galaxyja rezultatom 4:3 nakon nestvarnog preokreta u režiji Zlatana Ibrahimovića.

Foto: Agencije

Gosti su golovima Carlosa Vele došli do 0:2 već u 26. minuti susreta, a na otvaranju nastavka autogol postiže Steres i činilo se da će novajlija u MLS-u doći do velike pobjede u prvom gradskom okršaju.



No, onda je uslijedio nestvaran preokret. Prvo su Lletget i Pontius smanjili na 2:3, dok Zlatan Ibrahimović nije ušao u igru u svom debiju.



U 77. minuti postigao je fantastičan pogodak za 3:3, a onda i u prvoj minuti nadoknade za veliku pobjedu na asistenciju Ashleya Colea. To može samo Zlatan. Jedan od najboljih debija koje smo gledali u posljednjim godinama!





(SCsport)