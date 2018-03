U derbiju 30. kola Serije A, Juventus je pred svojim navijačima u Torinu savladao ekipu Milana rezultatom 3:1.

Foto: Agencije

Poslije samo osam minuta igre, Allegrijev tim je stigao do vodstva, i to zahvaljujuči sjajnom Paulu Dybali. On je prihvatio loptu na dvadesetak metara od gola gostiju, onda je idealno šutirao, lopta je odskočila ispred Donnarumme i završila u mreži.



Ipak, rano primljeni gol nije obeshrabrio ekipu Milana koja je sve češće počela da prijeti na protivničkoj polovini terena. U 28. minuti nakon kornera Calhanoglua, na pravom mjestu se našao Leo Bonucci i pogodio glavom protiv bivšeg kluba.



Tim rezultatom se otišlo na odmor, a početkom drugog Milan je mogao i do potpunog preokreta. Odlični Calhanoglu je poslao pravi projektil sa distance ka Buffonovom golu, ali je ovoga puta prečka spasila Juventus. Više od toga ''rossoneri'' nisu večeras mogli.



Kako se bližio finiš meča, Juve je preuzimao potpunu kontrolu, a rezultat je stigao u 79. minuti, kada je poslije centaršuta Khedire sa lijeve strane rezervista Cuadrado udarcem glavom savladao golmana Milana.



Da do kraja ne bude neizvjesnosti, potrudio se pomenuti Khedira, koji je uz asistenciju večeras postigao i gol za konačnih 3:1, u 88. minuti.



Stara dama je tako iskoristila remi Napolija i ovom pobjedom povećala prednost nad najbližim pratiocem na četiri boda.





(Sport)