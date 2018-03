Fudbaleri Sarajeva ostvarili su minimalnu, ali zasluženu pobjedu na svom terenu protiv Krupe rezultatom 1:0 u utakmici trećeg kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine.

Foto: SCsport

Neugodnu rezultatsku krizu izabranici Husrefa Musemića prekinuli su na svom terenu protiv Krupe, a gol odluke postigao je Krste Velkoski u završnici prvog dijela. No, krenimo redom.



Domaći su veoma ofanzivno otvorili utakmicu, a u razmaku od tri minute Halilović i Velkoski su mogli matirati Fejzića, no promjene rezultata nije bilo. Prvi je pogodio prečku, a drugi šutirao u Fejzića.



Nakon toga ušli smo u nešto mirniji dio utakmice u kojem je Sarajevo igralo dosta bolje, ali bez mnogo izglednih prilika. Inspirisani Velkoski je zaprijetio i u 40. minuti, a to kao da je bio uvod u dešavanja iz samog finiša prvog dijela.



Igrala se prva minuta nadoknade kada je Makedonac prelijepo pogodio sa distance i doveo Sarajevo u vodstvo kojim se otišlo na odmor.



Nastavak igre nije ponudio mnogo toga, ali je i u takvim okolnostima domaći tim kontrolisao igru. Pretežno sve prilike završavale su se udarcima sa distance, najbolju je imao Velkoski ponovo, ali se nije najbolje snašao ispred Fejzića.



S druge strane Fajić je oklijevao prilikom jedne kontre, što nije predstavilo probleme domaćem timu. Loša stvar za izabranike Husrefa Musemića je povreda Dušana Hodžića sredinom drugog dijela, nakon čega je završio u hitnoj.



Do kraja susreta promjene rezultata, ali i većih uzbuđenja nije bilo, pa se utakmica završila pobjedom domaćih minimalnim rezultatom.





(SCsport)