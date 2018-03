Fudbaleri Intera ostvarili su sigurnu pobjedu u 30. kolu Serije A, savladavši na svom terenu Veronu rezultatom 3:0.

Foto: Agencije

Nerazzurri su poveli već u 1. minuti kada je Perišić sjajno izveo aut i pronašao Icardija, a Argentinac je rutinski pogodio za 1:0. Već u 13. minuti raspoloženi Perišić je povosio na 2:0 i bilo je jasno da bodovi ostaju na Meazzi.



Konačnih 3:0 postavio je Icardi svojim drugim golom u 49. minuti, ponovo na asistenciju Perišića.



Zanimljiv meč odigrali su Lazio i Benevento, a Nebeskoplavi su slavili sa 6:2. Gosti su od 9. minute igrali bez isključenog golmana Puggionija, što je Lazio iskoristio već u 19. minuti i poveo je preko Immobilea.



Ipak, Benevento se nije predavao ni sa igračem manje i stigli su do nevjerovatnog preokreta golovima Cataldija u 23. i Guilhermea u 51. minuti. To je bio znak za uzbunu, pa je Lazio za samo osam minuta u periodu od 60. do 68. minute postigao tri gola.



Redom su pogađali Caicedo, De Vrij i ponovo Immbolie, a konačnih 6:2 u finišu su postavili Lucas Leiva u 83. i Luis Alberto u 92. minuti. Senad Lulić zbog povrede nije bio u konkurenciji za ovaj meč.



Fiorentina sa 2:0 na svom terenu savladala Crotone 2:0, a strijelci su bili Simeone i Chiesa, dok je do ubjedljive gostujuće pobjede stigao Torino protiv Cagliarija sa 0:4, pogocima Falquea, Ljajića, Ansaldija i Obija.



Rezultati:



Lazio-Benevento 6:2

Inter-Verona 3:0

Genoa-Spal 1:1

Cagliari-Torino 0:4

Atalanta-Udinese 2:0

Fiorentina-Crotone 2:0





(SCsport)