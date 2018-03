Gotovo stalno se priča o mogućnosti da se najbolji igrač madridskog Reala Cristiano Ronaldo vrati u Manchester United.

Te priče doduše često ostaju na nivou spekulacija, ali španski “Diario Gol” donosi informaciju da su se Crveni đavoli ovog puta odlučili na konkretan korak.



Po tim informacijama klub sa Old Traforda Portugalcu je poslao ponudu od 30 miliona eura godišnje plate.



Najtrofejniji engleski tim želi da iskoristi situaciju u kojoj Real još nije ponudio novi ugovor najboljem igraču, zbog čega je on navodno bijesan na prvog čovjeka evropskog i španskog prvaka Florentina Pereza.



Glavna prepreka za ovaj transfer svakako bi mogla da predstavlja ogromna otkupna klauzula koja iznosi milijardu dolara, a sadašnji Ronaldov ugovor važi do 2021.



Ipak, to ne mora nužno da bude kočnica. Ovaj transfer bi mogao da bude veoma izgledan i to za mnogo manje obeštećenje od predviđene milijarde ukoliko Real uspije da dovede Brazilca Neymara iz PSG-a.



U tom slučaju otvorila bi se vrata za odlazak Ronalda, a i dobro bi došlo bilo kakvo obeštećenje veće od 100 miliona eura kako bi se pokrio Neymarov transfer zbog FIFA finansijskog fer playa.



Ronaldo kome su 33 godine ove sezone je na 35 utakmica postigao 37 golova za Real u svim takmičenjima, a dok je igrao u Manchester Unitedu za šest sezona između 2003. i 2009. postigao je 118 golova na 292 utakmice.





