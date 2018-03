Francuz Zinedine Zidane (45) danas je za španske medije izjavio da želi ostati trener Real Madrida.

Zinedine Zidane / 24sata.info

Nakon niza slabih rezultata "kraljevskog kluba" u La Ligi ove sezone mediji su počeli da špekulišu kako je Zidaneova budućnost na Santiagu Bernabeu upitna.



"Da, želim da ostanem trener Real Madrida, jer volim fudbal i ovo što radim, a i znam gdje sam. Ali, znate kako je u fudbalu. Ako se ja pitam, onda ostajem u Real Madridu i moj plan je da ostanem što je moguće duže. Rekao sam to mnogo", naglasio je Zidane i dodao:



"Međutim, u Realu sve zavisi od rezultata, već 18 godina sam ovdje i znam kako funkcioniše ovaj klub. Sviđa mi se ovo što radim i stvarno želim da nastavim s tim", dodao je.



Francuski trener ima ugovor sa Real Madridom do ljeta 2020. godine.



Od kada je preuzeo "kraljevski klub"; u januaru 2016. godine Zidane je po dva puta osvojio Ligu šampiona, Superkup Evrope i FIFA svjetsko klupsko prvenstvo. Uz to ima i po jedan naslov šampiona i Superkupa Španije.





(24sata.info)