Šef Bayernovog medicinskog osoblja Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt priznaje da mu je bilo mučno surađivati s Pepom Guardiolom i zbog njega je otišao iz kluba, da bi se vratio prošle godine pod Juppom Heynckesom...

Pep Guardiola / 24sata.info

Podsjetimo, do sukoba između Guardiole i cijenjenog šefa medicinske struke došlo je vrlo brzo nakon što je proslavljeni trener preuzeo bavarski klub, da bi zatim Müller-Wohlfahrt dao otkaz i maknuo se iz Bayerna. Heynckes ga je prošle godine vratio na staru funkciju, a u intervjuu za ZDF otkrio je detalje sukoba s Kataloncem.



'Za njega sam bio previše moćan. Imao sam potporu kluba, potporu momčadi, a ako je netko njemu ravan, onda ga se mora odrezati. Koristio je svaku priliku da me sabotira,' izjavio je Müller-Wohlfahrt pa dodao:



'Ne mogu reći je li dobar trener ili nije. Vjerujem da jest. Ali krivim ga jer ga nije briga za oporavak igrača, već samo da budu bez bolova. Ja sam bio protiv takve filozofije. Kad je došao u klub mislio sam da ćemo biti druga Barcelona i veselio sam se tome, ali nakon tri dana vidio sam da suradnja neće funkcionirati. On sebe precjenjuje, misli da se u sve bolje razumije od drugih.'



Ljubav je pukla nakon jedne velike svađe u svlačionici.



'Bila je to glasna prepirka kakvu nikad nisam iskusio i bila je usmjerena samo na mene. Tada mi je bilo jasno da više nije zabavno ovdje raditi. Morao sam otići zbog moje časti i imena, nisam to više mogao podnijeti.'



Müller-Wohlfahrt misli da u klubu ne bi prihvatili ostavku da je tada Ulli Hoeness bio predsjednik, već bi on doveo Guardiolu u red, no služio je zatvorsku kaznu zbog utaje poreza, prenosi Tportal.



Nije ovo prva kritika osobnosti Pepa Guardiole. Davno ga je Zlatan Ibrahimović prozvao 'filozofom' i opisao kao teškog čovjeka, a još gore je o njemu nedavno govorio menadžer Mino Raiola.



Pep je kukavica i pseto, a ono što je napravio Zlatanu pokazuje da je kao čovjek nula. Neću reći da je loš trener, jer nije, ali je kao čovjek čista nula. On je poput svećenika, samo nešto popuje, priča ti što moraš raditi, a on radi drugačije,' kaže brbljavi Talijan nizozemskog podrijetla.







(24sata.info)