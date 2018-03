U Plavom salonu stadiona Grbavica danas je održana konferencija za medije na kojoj su se prisutnima obratili predsjednik Upravnog odbora FK Željezničar, Senad Misimović, kao i predstavnik kompanije Hellasod/Greentech.

Foto: FK Željezničar

Jedan od klupskih prioriteta je bila postavljanje novog travnjaka nakon duge 42 godine otkako je postavljena podloga. Grčko-bugarska kompanija Hellasod/Greentech će izvoditi radove, a ukupna vrijednost koštat će nešto više od 1.200.000 KM. Teren će, prema najavama Senada Misimovića, biti odrađen po uzoru na Ludogorets Arenu, a imat će podlogu kvalitete kao što ima kultni engleski stadion Wembley. Planirani početak radova je 21. maj 2018. godine.



“Želim podijeliti pozitivne informacije danas. Klub je odlučio da pokrene izgradju terena koji će biti završen u roku od dva mjeseca. Naši partneri će se potruditi da teren bude spreman do prvog duela u Evropi. Ovo je vrlo važna poruka za sport u BiH i ovo je bh. projekat, a onda i projekat Željezničara. Radit će grčko-bugarska kompanija, na primjeru Ludogorets Arene, te će ispunjavati sve potrebe utakmica na najvišem nivou.



Taj teren nema niko u regiji, mi smo pioniri u BiH sa tako kvalitetnom podlogom. Zbog toga klub mora imati operativno-investicioni sistem i to saopštavamo svojim sponzorima koji su jako važni. Izgradnju ovog terena pomažu kanton, grad, općina, klub i NFSBiH. Ukupna vrijednost terena sa prirodnom travom iznosi milion i 96 KM sa PDV-om. Konačna cijena bi trebala biti milion i 200 KM.



U drugoj fazi bit će odrađen hibrid i time ćemo dobiti teren u rangu Wembleya. U BiH, u Sarajevu imat ćemo teren kvalitete kao u Engleskoj. Inicijalni novac koji dolazi od Kantona Sarajevo je pokretačka snaga da se krene u projekat. Gradonačelnik Skaka je potvrdio pomoć i to će biti realizovano. Načelnik Koldžo je rekao da će 16. maja uručiti 200.000 KM Želji za gradnju terena. Time je finansijska konstrukcija zatvorena. Naš prioritet je sportski rezultat u ovoj godini. Zbog toga teren je podrška osnovnom biznisu, jer ćemo, osim utakmica, sve treninge moći raditi na tom terenu, a pomoćni teren će biti korišten za omladinske selekcije”, rekao je Senad Misimović.



Kompanija Hellasod/Greentech je već izgradila nekoliko travnjaka na ovim prostorima, poput Marakane, Ludogorets Arene…



(SCsport)