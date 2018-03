Niko ne može da promijeni moju odluku. Odlučio sam da igram za Bosnu i Hercegovinu, zemlju u kojoj sam rođen, rekao je za "Nezavisne" Bojan Nastić, fudbaler Genka, koji bi vrlo brzo mogao da debituje i pojača posljednju liniju "zmajeva".

Igrao je za mlade selekcije Srbije i prošao omladinsku školu novosadske Vojvodine, a uskoro bi mogla da mu se ispuni velika želja da igra za selekciju BiH. Nastić već skoro dvije godine sa mnogo uspjeha nosi dres Genka i sigurno je da će biti veliko pojačanje za četu selektora Roberta Prosinečkog. Nastić je kazao da je prvi kontakt odavno uspostavljen te da je već u toku promjena sportskog državljanstva.



"Zvali su me iz Saveza BiH i procedura promjene sportskog državljanstva je već počela. Tu ne bi trebalo da bude velikih problema i očekujem da bih već od maja mogao da budem na raspolaganju selektoru Prosinečkom. Moje će biti samo da zaslužim poziv u reprezentaciju. Ono što je najbitnije je to da je želja da igram za BiH obostrana", izjavio je 23-godišnji defanzivac.



Nastić je kazao da je već obavio i razgovore sa samim Prosinečkim, koji mu je jasno poručio da je jedan od igrača na koje ozbiljno računa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.



"Već smo razgovarali, jer je želio lično od mene da čuje da želim da igram za BiH pošto je o tome čitao u medijima. Nakon razgovora mi je bilo jasno da računa na mene i daću sve od sebe da zaslužim poziv u reprezentaciju. Želim da pomognem ekipi da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo 2020", više nego jasan je član belgijskog tima.



Prosinečki je gledao Nastića u finalu Kupa Belgije u kojem je Genk nakon produžetaka poražen od Standarda. Nastić je odigrao svih 120 minuta i u posljednjim sekundama je dobio drugi žuti, odnosno crveni karton. Tokom cijelog meča je igrao vrlo dobro i jasno je da za njega ima mjesta na širem spisku reprezentativaca.



Nastić igra na poziciji lijevog beka, gdje je možda i najjača konkurencija u timu "zmajeva", pošto tu poziciju pokriva Sead Kolašinac, koji igra u Arsenalu.



"O jačini reprezentacije je suvišno trošiti riječi, jer je BiH ne tako davno igrala na Svjetskom prvenstvu u Brazilu. Mnoge igrače poznajem i lično. Kada se vidi da većina njih igra u najjačim evropskim klubovima, mnogo toga postaje jasno. Vjerujem da BiH može da se plasira na Evropsko prvenstvo i želim da pomognem na tom putu", kazao je Nastić.



On je u avgustu 2016. dres Vojvodine zamijenio garniturom Genka i od tada je u svim takmičenjima odigrao 34 utakmice. Jedno vrijeme kuburio je s povredom, ali se sada vratio i ustalio u prvom timu belgijske ekipe.



"Prvenstvo je veoma jako i mnogo toga se bazira na fizičkoj spremi. Bitno je dosta trčanja. Imao sam problema zbog povrede, ali sad sam se vratio u prvi tim. Ove sedmice ću da potpišem novi ugovor pošto su mi čelnici kluba kazali da na mene računaju i da u ovom trenutku ne bi prihvatili niti jednu ponudu za mene", rekao je on.



Za kraj je kazao da ga niko nije zvao iz Fudbalskog saveza Srbije te da je, bez obzira na sve, njegova odluka konačna.



"Niko me nije zvao, ali ja sam odlučio tako da to nije ni bitno. Niko ne može da promijeni moju odluku. Želim da igram za zemlju u kojoj sam rođen", zaključio je Bojan Nastić.





